Xứ sở Mặt trời mọc hấp dẫn du khách

Khách du lịch ngắm hoa anh đào tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: JAPAN TIMES

Theo Tổ chức Du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), sự gia tăng mạnh mẽ du khách quốc tế được cho là nhờ vào nhiều yếu tố, trong đó có việc đồng yen giảm giá, khiến các sản phẩm và dịch vụ rẻ hơn đối với du khách quốc tế, kích thích họ chi tiêu mua sắm nhiều hơn. Bên cạnh đó, số lượng chuyến bay, tàu thủy đến từ Đông Á tăng lên.

Du khách đến Nhật Bản chủ yếu từ hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc và Mỹ. Dữ liệu từ JNTO cho thấy, tổng lượt khách du lịch từ tháng 1 đến tháng 5 là 14,64 triệu lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ, Hàn Quốc dẫn đầu với 738.800 lượt khách, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 22,4% so với năm 2019. Tiếp theo là du khách Trung Quốc, với 545.400 lượt khách, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn giảm 27,9% so với năm 2019. Ủy viên Cơ quan Du lịch Nhật Bản Ichiro Takahashi nhận định, với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Nhật Bản kỳ vọng lượng khách quốc tế trong năm nay có thể vượt mức kỷ lục 31,88 triệu lượt khách được ghi nhận vào năm 2019.

Đổi mới và tăng đầu tư cho các sản phẩm du lịch khiến hình ảnh của đất nước Nhật Bản ngày càng hấp dẫn. Phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các điểm du lịch bằng hệ thống đường cao tốc, khôi phục và phát triển các ngành du lịch truyền thống của địa phương đã trở thành điểm sáng trong du lịch Nhật Bản.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào phát triển du lịch cũng được chú trọng. Nhật Bản áp dụng công nghệ để hỗ trợ cho quá trình tiếp nhận hồ sơ và cấp visa, thực hiện chính sách miễn visa cho 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhật Bản còn xây dựng hành lang du lịch mới, cho phép du khách có thể đi đến mọi miền đất nước.

Để hỗ trợ cho chính sách trên, Công ty đường sắt Nhật Bản (JR) đã phát hành loại vé "Japan Railway Pass" nhằm giúp du khách nước ngoài dễ dàng và thuận tiện hơn khi du lịch tại Nhật Bản. Đây là loại vé đặc biệt, có thể lên xuống thoải mái các tuyến tàu, xe buýt trên toàn quốc do Công ty JR vận hành, kể cả Shinkansen với chi phí tiết kiệm nhất.

Tuy nhiên, ngoài việc mang lại những lợi ích kinh tế to lớn cho Nhật Bản, ngành du lịch cũng đang gây ra phiền toái cho nước này, trong đó nổi cộm là vấn đề quá tải khách du lịch nước ngoài. Đây là điều được nhấn mạnh trong Sách trắng du lịch Nhật Bản 2024 vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố. Du khách nước ngoài tập trung quá đông tại những thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Nagoya… đã gây ra sự quá tải và một số vấn đề như ùn tắc giao thông, xả rác thải, tự ý xâm nhập khu vực tư nhân để chụp ảnh.

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã chọn 20 khu vực có đông du khách để thí điểm mô hình xử lý tình trạng quá tải du lịch. Sách trắng du lịch Nhật Bản nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản một mặt hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng trên, mặt khác sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản vui chơi và mua sắm.

PHƯƠNG NAM