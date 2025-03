Xứng danh Thành phố Anh hùng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị trao đổi cùng các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn kết làm nên thành tựu của thành phố

Tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS-TS Vũ Quang Đạo, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng đã có tham luận về Đại thắng mùa Xuân 1975 - những giá trị trường tồn cùng dân tộc. Theo Thiếu tướng Vũ Quang Đạo, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong Đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, phản ánh nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong suốt 21 năm chiến đấu gian khổ hy sinh, là thiên anh hùng ca bất hủ của thế kỷ XX.

Đảng ta đã khẳng định, năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, Sài Gòn - Gia Định - TPHCM đã là nơi đi trước về sau, vinh dự là nơi ghi những trang mở đầu và kết thúc thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược.

Thiếu tướng, PGS-TS Vũ Quang Đạo tham luận tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Người Sài Gòn - TPHCM có quyền tự hào về chiến công chói lọi của Đại thắng mùa Xuân 1975, của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; tự hào về những giá trị trường tồn mà chính Đảng bộ và nhân dân thành phố đã tạo nên trong suốt hai cuộc kháng chiến chống xâm lược.

“Chúng ta càng tự hào vì không chỉ “đi trước về sau” trong kháng chiến mà TPHCM đã và đang dẫn đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đi đầu vì cả nước, cùng cả nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu với mục tiêu “đi trước, về đích trước”, nhằm xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình!”, Thiếu tướng Vũ Quang Đạo nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đã khẳng định, đoàn kết là một trong hai nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng nước ta.

Theo đồng chí Huỳnh Đảm, sau Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước nói chung, TPHCM nói riêng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thống nhất đất nước, đổi mới. Từ đó đến nay, TPHCM có quyền tự hào là thành phố vượt qua muôn vàn thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đồng chí nhận xét, về mặt khách quan, những thành tựu của TPHCM bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị khi 4 lần có nghị quyết về thành phố. Còn về mặt chủ quan, đạt được những thành tựu là do thành phố đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đột phá.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng nói chung và 50 năm qua của TPHCM nói riêng. Có đoàn kết mới có được những thành tựu hôm nay”, đồng chí khẳng định và cho rằng trong thể chế chính trị của nước ta hiện có 2 nhân tố quyết định, đó là sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thuận với ý kiến trên, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo khẳng định, cũng nhờ sự chung sức, đồng lòng, người dân TPHCM đã cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, xóa bỏ mặc cảm, cùng xây dựng đất nước. Các công trình, các phong trào, các cuộc vận động luôn được người dân hưởng ứng nhằm giữ vững thành quả cách mạng và tạo đà cho phát triển.

"Có thể nói, khó khăn đã không làm chùn bước, mà trái lại các phong trào thi đua rất khí thế, sôi nổi và rộng khắp của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cơ sở và các giới đồng bào”, đồng chí Phạm Phương Thảo nói và dẫn chứng những phong trào "xóa đói giảm nghèo", xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà tình thương”, “ánh sáng văn hóa”... được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Các nhân sĩ, trí thức hỗ trợ công nhân, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Hàng vạn người trẻ tham gia thanh niên xung phong.

Minh chứng, đại dịch Covid-19 là một thử thách lớn và TPHCM là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng nhờ sức mạnh đoàn kết, sự hợp lực, giúp đỡ của đồng bào, chiến sĩ cả nước, các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước, sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự linh hoạt của lãnh đạo thành phố, sự đồng lòng của người dân nên đã sớm phục hồi và vượt qua.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhìn lại thời gian trước đó, phong trào hiến đất mở hẻm, mở đường, hiến đất làm hàng trăm km đường giao thông nông thôn đã khẳng định chủ trương đúng, cách làm có hiệu quả, phát huy được tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm.

Với chủ trương, đường lối đúng đắn, TPHCM đã và sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết, đưa thành phố đi lên, cùng cả nước thực hiện những mục tiêu đầy khát vọng, đồng chí Phạm Phương Thảo tin tưởng.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, bền bỉ, năng động, sáng tạo

Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang, nguyên Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng phân tích, Vùng đất Sài Gòn - TPHCM mới 300 năm tuổi nhưng đô thị này đã hình thành nên một vùng văn hóa đặc sắc và mang đậm nét văn hóa người Việt. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhiều đời khai phá, xây dựng và bảo vệ, cư dân nơi đây để sinh sống, tồn tại và phát triển được đều phải luôn cố kết, hợp lực lại với nhau nhằm chống chọi với thiên nhiên, triều cường, ngập lụt, chống lại âm mưu thôn tính và đồng hóa của các thế lực phong kiến và sau này là các thế lực thực dân phương Tây. Chính từ tính đặc thù đó, nên vùng đất Sài Gòn - TPHCM đã sớm trở thành vùng đất “địa linh nhân kiệt”; hình thành nên một nền văn hóa giữ nước rất đặc sắc.

Giám đốc Công an TPHCM tham luận tại hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ở lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM khẳng định, trong chặng đường phát triển của thành phố, Công an TPHCM đã đóng vai trò quan trọng, đảm bảo môi trường thuận lợi cho bước chuyển mình toàn diện của thành phố mang tên Bác.

Cụ thể, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM và sự ủng hộ tích cực của quần chúng, Công an TPHCM đã huy động các lực lượng, liên tục tấn công trấn áp, phá rã hàng ngàn tổ chức nhen nhóm phản động, truy bắt nhiều tên phản động đầu sỏ nguy hiểm, phá tan nhiều âm mưu gây biến động chính trị.

Tại hội thảo, PGS-TS Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng phân tích, TPHCM đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo PGS-TS Phan Xuân Biên, TPHCM là một trong những điểm sáng nổi bật, khí phách và bản chất anh hùng từ những năm tháng gian truân khốc liệt nơi chiến trường trọng điểm. Đặc biệt, những người lãnh đạo cao nhất thuộc “đời đầu" của TPHCM đã chủ trương tìm mọi giải pháp để lo cho dân, lo cho sản xuất, kinh doanh, vực thành phố ra khỏi cơn khủng hoảng.

PGS-TS Phan Xuân Biên phân tích về truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thành ủy TPHCM đã có nhiều cuộc nghiên cứu cơ sở, khảo sát, tìm hiểu và “đỡ đầu” cho những tìm tòi, sáng kiến được quy chụp là “xé rào”, hiệu triệu giai cấp công nhân, nhân dân lao động, viên chức nhà nước dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từng bước thoát ra khỏi cách suy nghĩ, làm ăn kiểu cũ, tìm ra những biện pháp xác đáng giải quyết những vấn đề trọng yếu và bức thiết của thành phố.

Sau thập niên đầu của thế kỷ XXI, vị thế, vai trò của TPHCM đã được nâng lên rõ rệt. Dù chỉ chiếm 0,6% về diện tích tự nhiên và 8,56% dân số cả nước, nhưng thành phố đã đóng góp 21,3% GDP cả nước, 29,38% tổng thu ngân sách nhà nước, 22,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội… Theo đó, mức thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố năm 2011 bằng 2,4 lần so với mức bình quân đầu người trong cả nước. Thành phố rực rỡ tên vàng Hồ Chí Minh thực sự là Thành phố Anh hùng.

