Yêu cầu đảm bảo quyền lợi học sinh sau khi Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl dừng hoạt động

Ngày 20-2, Sở GD-ĐT TPHCM gửi UBND TPHCM báo cáo về tình hình của Trường Mầm non Quốc tế Sài Gòn Pearl và Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl (quận Bình Thạnh, TPHCM).

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc Trường Mầm non Sài Gòn Pearl và Trường TH-THCS-THPT Sài Gòn Pearl thông báo ngừng hoạt động trong năm 2025, Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản đề nghị Trường Mầm non Sài Gòn Pearl và Trường TH-THCS-THPT Sài Gòn Pearl gửi báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường trong năm học 2024-2025 và phương hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động vào cuối năm học 2024-2025.

Cùng với đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã có buổi làm việc với đại diện Trường Mầm non Sài Gòn Pearl, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl và Trường Quốc tế TPHCM lên làm việc, trao đổi các nội dung liên quan đến các phương án giải quyết đối với học sinh của Trường Mầm non Sài Gòn Pearl và Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl cũng như thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên.

Sau buổi làm việc, Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo nhà trường từ nay đến cuối năm học 2024-2025 tổ chức dạy học bình thường, đảm bảo duy trì chất lượng, sớm triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, không để việc học của học sinh bị gián đoạn, tổ chức họp phụ huynh học sinh nhằm trao đổi hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh hoàn tất hồ sơ chuyển trường theo quy định, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài ra, nhà trường đảm bảo thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên, người lao động (bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài) đầy đủ theo quy định hiện hành.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục công lập và các nhà đầu tư, trường học có vốn đầu tư nước ngoài tiếp nhận học sinh chuyển từ Trường Mầm non Sài Gòn Pearl, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl đến theo nhu cầu phải tạo điều kiện để học sinh nhanh chóng hòa nhập và ổn định học tập.

Cũng theo báo cáo, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo Công an TPHCM phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình dư luận xã hội để có những phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại Trường Mầm non Sài Gòn Pearl, Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Sài Gòn Pearl trong thời gian từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Hình ảnh được giới thiệu tại thông báo tuyển sinh năm học 2024-2025 của Trường Quốc tế Saigon Pearl

Trước đó, ngày 15-2, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl gửi thông báo đến phụ huynh về việc dừng hoạt động ở cả hai bậc mầm non và tiểu học.

Nguyên nhân của việc dừng hoạt động là do tình hình suy giảm tuyển sinh dẫn đến không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Mặc dù trường đã có nhiều nỗ lực, nhưng tình hình khó khăn không cải thiện.

Dự kiến, nhà trường sẽ kết thúc hoạt động vào cuối năm học 2024-2025.

Đại diện trường cho biết, ưu tiên hàng đầu lúc này là hỗ trợ phụ huynh và học sinh thực hiện việc chuyển trường. Theo kế hoạch, học sinh sẽ được hướng dẫn chuyển sang Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) với mức học phí tương đương tại Trường Quốc tế Saigon Pearl trong 2 năm kể từ tháng 8-2025.

Phụ huynh được yêu cầu xác nhận nguyện vọng chuyển trường trong vòng một tuần kể từ khi nhận được thông báo của trường. Trường hợp không đồng ý chuyển qua Trường Quốc tế TPHCM, phụ huynh sẽ được hỗ trợ tìm kiếm trường quốc tế phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

