Yêu cầu rà soát, kiểm tra giá vé máy bay nội địa

Nhu cầu du lịch hè bằng đường hàng không tăng cao dù giá vé máy bay đắt đỏ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, thời gian vừa qua, tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 vừa qua.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường, các cơ quan chức năng cần kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu cho bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra hoạt động vận tải, phục vụ hành khách, tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, bình ổn giá vé, đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới, trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo bộ kết quả thực hiện trước ngày 10-5 tới.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc thiếu máy bay có nguy cơ khiến vé máy bay trong dịp cao điểm hè sắp tới khan hiếm. Dự báo, phải đến hết năm 2026, đầu năm 2027, động cơ bị lỗi của các hãng hàng không Việt Nam mới hoàn thành việc khắc phục và trở lại hoạt động bình thường.

Theo báo cáo xu hướng toàn cầu do FCM Consulting (một công ty cung cấp dịch vụ lữ hành đa quốc gia) cung cấp, cuối năm 2023, giá vé máy bay quốc tế hạng phổ thông đã tăng 17-25% so với năm 2019. Trong đó, châu Á tăng 21%; Australia, New Zealand tăng 22%; châu Âu tăng 18%; Nam Mỹ tăng 25%; Bắc Mỹ tăng 17%.

BÍCH QUYÊN