Yêu cầu xử lý nghiêm vụ bé gái 5 tuổi ở Cà Mau bị xâm hại tình dục

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 31-7, bà Đ.T.M. (ngụ xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) phát hiện Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng con gái bà là Đ.T.N.H. (5 tuổi) đang nằm trong phòng ngủ của Tâm.

Bà M. nghi ngờ Tâm thực hiện hành vi xâm hại tình dục H. nên trình báo công an địa phương.

Làm việc với công an, Tâm khai nhận, đã 4 lần thực hiện hành vi giao cấu với H.. Từ kết quả xác minh, Công an xã Tân Trung chuyển nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ việc đến Công an huyện Đầm Dơi tiếp tục điều tra, xử lý.

NGỌC CHÁNH