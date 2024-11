10 tháng, thu ngân sách nhà nước từ thuế đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Ngày 7-11, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phát thông báo thông tin về tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý.

Theo đó, thu NSNN từ thuế trong tháng 10-2024 ước đạt 158.800 tỷ đồng, tăng 10,7% dự toán pháp lệnh, gần 99% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung trong 10 tháng, tổng thu NSNN lũy kế do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng, đạt gần 95% so với dự toán pháp lệnh và vượt 16% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt gần 49.000 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng.

Có 17/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 88%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu phí và lệ phí; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu từ hoạt động kinh doanh xổ số.

Có 38/63 địa phương trong cả nước có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 88%). 55/63 địa phương có tăng trưởng thu, 8/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo Tổng cục Thuế, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2024, cơ quan thuế tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn cho doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn trong 10 tháng năm 2024 ước tính gần 134.000 tỷ đồng.

