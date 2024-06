100 cơ sở lưu trú, khách sạn ở quận 1 ký cam kết không hoạt động mại dâm

100 cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn quận 1 (TPHCM) ký cam kết với công an không hoạt động mại dâm nhằm phòng chống và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Lãnh đạo các đơn vị tại hội nghị

Ngày 28-6, Công an quận 1 cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM, tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC); đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và quản lý người nước ngoài tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Tại hội nghị, 100 cơ sở lưu trú, khách sạn ở quận ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về ANTT, không hoạt động mại dâm.

Hội nghị có đại diện của 100 cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn quận 1

Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho biết, hoạt động mại dâm ở các cơ sở kinh doanh, lưu trú, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn hết sức tinh vi. Các đối tượng lôi kéo người nước ngoài để kinh doanh trá hình như hoạt động nhà hàng núp bóng hoạt động mại dâm.

Một vụ mua bán dâm ở khách sạn bị công an bắt giữ trước đó

6 tháng đầu năm 2024, Công an phá 11 vụ mại dâm, đã xử lý 6 vụ, với 41 đối tượng. Trong đó có vụ triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà hàng Thái Văn Lung; nhà hàng hoạt động kín đáo, chủ cơ sở là người nước ngoài và chỉ tiếp khách nước ngoài.

Hay nhà hàng ở đường Nguyễn Văn Giai, khi khách vào, nhân viên thỏa thuận giá cả rồi đi “vui vẻ” ở khách sạn, nhà nghỉ gần đó. Khách vào nhà hàng ăn uống mà có nhu cầu mua dâm sẽ thỏa thuận với nhân viên nữ và "hành lạc" ngay tại cơ sở. Chủ cơ sở đứng tên kinh doanh sang tên kinh doanh cho người khác trước đó nhằm tránh bị xử lý hình sự khi công an triệt phá.

Lãnh đạo Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị

Toàn quận 1 hiện có 354 cơ sở lưu trú lớn, nhỏ đang hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, công an kiểm tra 133 lượt đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, phát hiện và xử lý 47 trường hợp vi phạm.

CHÍ THẠCH