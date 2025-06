Cán bộ, công chức cấp xã sẵn sàng vào việc

Chuyển động mạnh

Ông Hà Minh Nhựt, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1 dễ dàng thao tác, xử lý văn bản trên hệ thống kết nối chính quyền cấp xã với cấp thành phố. Bởi, đây là những thao tác ông Nhựt cũng như đội ngũ công chức tại quận 1 đã quen thuộc khi xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong suốt thời gian qua.

Sắp tới, khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Hà Minh Nhựt dự kiến được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn. Ông tự tin khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, việc giải quyết công việc sẽ thuận lợi do đã quen với quy trình, thao tác trên cổng dịch vụ công. Còn những nhiệm vụ cấp huyện khi chuyển giao cho cấp xã, ông cho biết sẽ học hỏi thêm bằng việc tham gia tập huấn, cập nhật kiến thức để phục vụ người dân tốt hơn.

Công chức quận 11 tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: THU HƯỜNG

Cũng như ông Hà Minh Nhựt, bà Mai Bích Phượng (dự kiến được bố trí làm việc tại bộ phận Kinh tế hạ tầng đô thị của phường Bình Thới), cho biết đã sẵn sàng thực hiện công việc khi thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bà Phượng cùng cán bộ, công chức trong phường đã được thành phố, sở, ngành triển khai các ứng dụng, tập huấn quy trình. Ngoài thao tác vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn của thành phố, bà Phượng cũng tự tìm hiểu, tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng số.

Chủ tịch UBND quận 11 Nguyễn Trần Bình cho biết, để sẵn sàng vận hành hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, quận đã phân công, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn, kết hợp với đội ngũ công chức các phường tham gia làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; rà soát các quy trình tác nghiệp mang tính nội bộ giữa các bộ phận, công chức trong Trung tâm Phục vụ hành chính công để đáp ứng yêu cầu công việc liên tục, không để bị gián đoạn. Dự kiến, mỗi Trung tâm Phục vụ hành chính công phường được bố trí 12-16 công chức để giải quyết các thủ tục hành chính. Quận cũng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức tập huấn cho đội ngũ từ cán bộ lãnh đạo dự kiến bố trí vào các chức danh đảm nhận vị trí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng như đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn của quận và phường bố trí vào trung tâm này.

Tương tự, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quận 1 sẽ được sắp xếp thành 4 phường mới. Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết quận đã rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công của 4 phường mới. Bên cạnh đó, UBND quận 1 cũng phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức tập huấn cho công chức của các phòng chuyên môn thuộc quận và 10 phường sử dụng phần mềm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản và điều hành để tiếp nhận giải quyết các nhiệm vụ do thành phố giao, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong quá trình chuyển tiếp đảm bảo thông suốt.

Chuẩn bị kỹ để vận hành trơn tru

Theo dự thảo Luật Chính quyền địa phương, sắp tới đây, hơn 1.065 nhiệm vụ của cấp huyện sẽ được chuyển giao về cấp xã. TS Nguyễn Đức Quyền, Học viện Cán bộ TPHCM, cho rằng, để đảm nhận được các nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ phải am hiểu từng lĩnh vực. Do đó, mỗi xã, phường cần triển khai lộ trình vận hành theo từng bước để thích nghi với số nhiệm vụ này bằng cách phân loại thành các nhóm rõ ràng: Nhóm nhiệm vụ hành chính công (cấp giấy tờ, chứng thực...), nhóm nhiệm vụ quản lý chuyên ngành (đất đai, xây dựng, y tế...), nhóm nhiệm vụ về an ninh trật tự, an sinh xã hội… Sau đó, nhanh chóng bồi dưỡng cho cán bộ, công chức theo nhóm nhiệm vụ, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ; 100% cán bộ thành thạo sử dụng các phần mềm chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản điện tử.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết, quận đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ, công chức phường, quận về vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cổng dịch vụ công. Quận cũng tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức trong xử lý công việc.

Ở cấp thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy cũng tính toán, bố trí để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tham gia tập huấn do Chính phủ tổ chức; đồng thời phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức ở từng nhóm nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết thông tin thêm, để bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động trơn tru từ 1-7, thành phố sẽ sớm phân công cán bộ chủ chốt về các phường, xã để triển khai công việc.

Khi chỉ còn chính quyền địa phương 2 cấp thì vấn đề phân cấp phân quyền đang được đặt ra, làm sao có thể giải quyết tốt nhất các thủ tục hành chính, các công việc liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp.

Nhận thức rõ yêu cầu trên, trong kết luận của Thường trực Thành ủy TPHCM tại buổi làm việc với tập thể thường trực quận ủy, huyện ủy, Thành ủy TP Thủ Đức về tình hình triển khai thực hiện việc kết thúc hoạt động đảng bộ cấp huyện và đảng bộ cấp xã hiện nay, thành lập đảng bộ cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Đảng bộ TPHCM, Thường trực Thành ủy đã có chỉ đạo cụ thể. Theo đó, Thường trực Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM ban hành kịp thời các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền và phân định rõ giữa thẩm quyền chung của UBND và thẩm quyền riêng của chủ tịch UBND cấp xã phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh và chậm trễ trong việc triển khai các nhiệm vụ, quyền hạn, gửi xin ý kiến “tràn lan”. Mặt khác, rà soát, thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông, không bỏ sót hoặc chồng lấn nhiệm vụ; việc bàn giao, triển khai thực hiện chuyển tiếp cụ thể, rõ ràng, không để khoảng trống, không gián đoạn công việc phục vụ nhân dân.

Không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở KH-CN công bố số điện thoại tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện TTHC tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường (mới). UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chủ động phối hợp Sở Nội vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định. Đồng thời xây dựng phương án kiện toàn bộ phận một cửa bảo đảm việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương chủ động bố trí số lượng quầy và vị trí quầy đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã (mới) nhưng phải đảm bảo hợp lý, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch TTHC; không được để tình trạng quá tải hay người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ TTHC.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH