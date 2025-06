Định hình phương thức vận hành nền hành chính trên môi trường số

Đồng chí Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM

* PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin liên thông chặt chẽ từ cấp thành phố đến phường, xã. TPHCM đã chuẩn bị ra sao để đáp ứng yêu cầu này?

- Giám đốc LÂM ĐÌNH THẮNG: Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và khẩn trương. Để đảm bảo các hệ thống thông tin được vận hành thông suốt, liên tục, Sở KH-CN đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để triển khai một cách đồng bộ, bài bản. Trọng tâm là tiêu chuẩn hóa và hợp nhất. Cụ thể, thành phố đã ban hành danh mục trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tối thiểu, dùng chung cho tất cả các phường, xã mới. Danh mục này quy định chi tiết cấu hình từ máy trạm, thiết bị mạng, đến các phần mềm phải được cài đặt, đảm bảo mọi đơn vị đều có một nền tảng kỹ thuật đồng nhất.

Thành phố cũng dừng các dự án CNTT mới để tập trung nguồn lực triển khai các hệ thống dùng chung. Các hệ thống cốt lõi như: hệ thống quản lý văn bản, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và cổng thông tin điện tử đều được triển khai trên một nền tảng duy nhất, đảm bảo dữ liệu được liên thông.

Chúng tôi đã và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị lắp đặt đường truyền mạng số liệu chuyên dùng (Metronet) tới tất cả các trụ sở UBND phường, xã mới. An toàn, an ninh thông tin được tăng cường bằng việc thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ. Phần mềm giám sát an toàn thông tin (Endpoint) cũng được yêu cầu cài đặt trên tất cả máy trạm tại các đơn vị. Ngoài ra, thành phố đã công bố các đầu mối hỗ trợ cụ thể, bao gồm số điện thoại và email của các cán bộ chuyên trách hay kênh Zalo và cổng điều phối vận hành trực tuyến đã được thiết lập để tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh nhất.

* Việc quản trị thành phố trên môi trường số được triển khai như thế nào để hướng đến giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, phục vụ người dân tốt hơn?

- Chúng tôi xác định quản trị trên môi trường số là xương sống của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kế hoạch của thành phố được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 13-5 đến ngày 30-6, tập trung các nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo vận hành hệ thống thiết yếu tại các cơ quan, đơn vị. Giai đoạn này tập trung vào các công cụ tác nghiệp hàng ngày như: hệ thống xử lý sự cố, quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính...

Giai đoạn 2 là vận hành, quản trị thành phố trên môi trường số một cách toàn diện. Sở KH-CN sẽ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số và các sở ngành liên quan xây dựng một phương án tổng thể về việc tổ chức triển khai các hệ thống thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo tuân thủ theo Chiến lược dữ liệu của thành phố.

Để công nghệ gần dân hơn, chúng tôi tập trung vào các hệ thống có tính tương tác cao như: Cổng thông tin 1022 đã cập nhật lại toàn bộ quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân, doanh nghiệp và danh sách cán bộ phụ trách tại các đơn vị mới để đảm bảo mọi phản ánh đều được thụ lý nhanh chóng. Song song đó, ứng dụng bản đồ số (GIS) cập nhật toàn bộ ranh giới hành chính mới để phục vụ người dân và công tác quản lý. Chúng tôi cũng lắp đặt thiết bị để kết nối hạ tầng Trung tâm dữ liệu của thành phố với Trung tâm dữ liệu quốc gia, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và sẵn sàng cho việc chia sẻ, khai thác dữ liệu lớn trong tương lai.

Công chức quận 1 vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM. Ảnh: NGÔ BÌNH

* Về dài hạn, đồng chí kỳ vọng gì vào vai trò của KH-CN và đổi mới sáng tạo trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM?

- Tôi kỳ vọng KH-CN và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ mà phải trở thành động lực cốt lõi, tái định hình phương thức vận hành của nền hành chính và mối quan hệ giữa chính quyền với người dân. Với việc hợp nhất dữ liệu từ các hệ thống dùng chung, trong tương lai, thành phố có thể ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để đưa ra các quyết sách dựa trên bằng chứng, dự báo các xu hướng kinh tế - xã hội. Từ đó chuyển từ chính quyền giải quyết sự vụ sang chính quyền chủ động kiến tạo phát triển.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành trên nền tảng số là một mảnh ghép không thể thiếu của đô thị thông minh. Dữ liệu từ hoạt động hành chính, kết hợp với dữ liệu từ các lĩnh vực khác như giao thông, y tế, môi trường sẽ được tích hợp, tạo thành một hệ thần kinh số cho toàn đô thị, giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Có thể khẳng định KH-CN chính là chìa khóa để mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ tinh gọn về bộ máy mà còn phải linh hoạt và hiệu quả hơn trong một thế giới không ngừng biến đổi. Đó là kỳ vọng và cũng là mục tiêu mà chúng tôi đang nỗ lực thực hiện.

Theo đồng chí Lâm Đình Thắng, thách thức lớn nhất hiện nay là đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ CNTT tại các phường, xã mới thành lập để có thể vận hành các hệ thống phức tạp và hỗ trợ người dân, đồng nghiệp. Để giải quyết thách thức này, thành phố sẽ bố trí ít nhất 1-2 công chức chuyên trách về CNTT tại mỗi đơn vị sau khi sắp xếp. Đồng thời, tổ chức tập huấn và đào tạo tập trung, cử nhân sự hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại cơ sở trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu các địa phương cử nhân sự làm đầu mối phối hợp vận hành thử các hệ thống và gửi thông tin về Sở KH-CN và Trung tâm Chuyển đổi số. Điều này tạo ra một mạng lưới phối hợp chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở.

NGÔ BÌNH thực hiện