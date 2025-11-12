102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 12-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Trung tâm Báo chí.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PHAN THẢO

Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp.

Báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức và vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, đại diện Tổ Thường trực - Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, đến ngày 10-11, có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại đại hội, với 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam có 166 người, Thông tấn xã Việt Nam có 81 người, Đài Tiếng nói Việt Nam có 49 người...

Về việc mời báo chí nước ngoài dự đưa tin Đại hội XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao dự kiến thành phần, số lượng mời, phương án đón, hướng dẫn và quản lý.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục chủ động tổ chức, vận hành hoạt động của Trung tâm Báo chí đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; chuẩn bị tổ chức họp báo trước, trong và sau đại hội theo kế hoạch; tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng trong tháng 12…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lại Xuân Môn biểu dương sự phối hợp và chuẩn bị công việc kỹ lưỡng của các đơn vị liên quan. Chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra đại hội, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ công việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan và đơn vị trong việc phục vụ công tác báo chí trước, trong và sau đại hội. Mục tiêu được đặt ra là Trung tâm Báo chí của Đại hội XIV của Đảng phải hoạt động khí thế, sôi nổi, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin của một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

PHAN THẢO