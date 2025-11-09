Công đoàn các tỉnh phía Nam góp ý văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tại TPHCM lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện cho tổ chức công đoàn tại các tỉnh phía Nam tiếp tục phản ánh sâu sắc tiếng nói của đội ngũ công nhân lao động, tập trung vào các chính sách lao động, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TẠP CHÍ LAO ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Gắn xây dựng giai cấp công nhân với tổ chức công đoàn vững mạnh

Theo bà Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, muốn xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thì trước hết phải củng cố tổ chức công đoàn. Khi tổ chức công đoàn chưa đủ mạnh, việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động sẽ khó đạt hiệu quả.

Bà Phạm Thị Quyên đề xuất đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng cho công nhân trong bối cảnh nhiều hình thức lao động mới và môi trường làm việc trực tuyến phát triển. Đồng thời, bà nhấn mạnh cần chú trọng phát triển hệ thống thiết chế công đoàn, hoàn thiện cơ chế, chính sách để giải quyết hiệu quả các vấn đề tại cơ sở.

Phát triển giai cấp công nhân thời kỳ mới, gắn kết doanh nhân và an sinh xã hội

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cho rằng Nghị quyết số 20-NQ/TW (năm 2008) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sau gần 20 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Bà đề xuất ban hành nghị quyết mới với tư duy toàn diện và hiện đại hơn, hướng tới xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới có trình độ cao, tác phong công nghiệp, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Bà Nguyễn Kim Loan cũng đề cập tầm quan trọng của việc gắn kết giữa công nhân và doanh nhân, bảo đảm hài hòa lợi ích. Doanh nhân cần coi người lao động là tài sản quý, trong khi công đoàn đóng vai trò “bà đỡ” hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề. Về an sinh xã hội, bà Nguyễn Kim Loan đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở và giáo dục cho công nhân, kiến nghị tiếp tục phát triển chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội và quy hoạch trường học gần khu công nghiệp.

Chăm lo đời sống, nâng cao kỹ năng cho công nhân

Đại diện cho người lao động ở tỉnh Gia Lai, bà Châu Hồng Nhi, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có chính sách đào tạo, hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho người lao động.

Bà Châu Hồng Nhi cho rằng cần đổi mới hình thức đào tạo nghề theo hướng linh hoạt, đẩy mạnh học trực tuyến kết hợp thực hành tại cơ sở, giúp công nhân thích ứng nhanh với chuyển đổi số và yêu cầu mới của thị trường. Đồng thời, bà đề nghị đầu tư hoàn thiện thiết chế công đoàn, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, khơi dậy tinh thần sáng tạo, giúp họ làm chủ công nghệ và đóng góp hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Tiếp tục tổng hợp ý kiến, hoàn thiện văn kiện

Tại hội nghị, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của giai cấp công nhân đối với Đảng.

Bà Thái Thu Xương cho biết, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thiện các định hướng lớn của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn lấy thêm ý kiến tại cơ sở, bảo đảm tiến độ và chất lượng, góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

PHÚC VĂN