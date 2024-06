122 tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ 18

Theo hội đồng Giải Báo chí quốc gia, các tác phẩm tham dự năm nay có chất lượng tốt. Hầu hết các tác phẩm bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đi vào các điểm nóng trong năm 2023 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, nhiều tác phẩm đoạt giải năm nay thể hiện rõ sự dấn thân, nhập cuộc của nhà báo vào những vấn đề nóng trong năm, đặc biệt ở thể loại phóng sự điều tra.

Điểm nổi bật năm nay chính là các sản phẩm báo chí đa phương tiện được đầu tư công phu, hấp dẫn. Nhiều tác phẩm thể hiện tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay có sức lan toả, ảnh hưởng trong xã hội.

Lễ trao giải tổ chức tối 21-6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tổ chức phát thanh trực tiếp.

Trong mùa giải mới, dự kiến Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia sẽ ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung, thay cho điều lệ giải năm 2019. Trong đó, hội đồng dự kiến vẫn giữ 11 thể loại như năm nay, nhưng sẽ bổ sung 2 thể loại mới đó là báo chí đa phương tiện và báo chí sáng tạo.

122 tác phẩm đoạt giải bao gồm 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải khuyến khích ở 11 thể loại báo chí: giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 5 giải khuyến khích.

Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (báo in) có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (báo in) có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh có 2 giải B, 2 giải C và 4 giải khuyến khích

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (phát thanh) có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (phát thanh) có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Tin, phóng sự, ký sự (truyền hình) có 01 Giải A, 3 giải B, 5 giải C và 6 giải khuyến khích.

Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (truyền hình) có 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C và 1 giải khuyến khích.

Giải Phim tài liệu truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 3 giải khuyến khích.

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (báo điện tử) có 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích.

Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử) có 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 5 giải khuyến khích.