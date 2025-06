Minh Khắc lên đường sang Ba Lan dự thi Mister Supranational 2025

Người hâm mộ tiễn Minh Khắc đến Ba Lan tham dự Mister Supranational 2025

Xuất hiện tại sân bay với trang phục năng động, nam tính, Minh Khắc thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Anh vui vẻ giao lưu, chụp hình cùng khán giả và nhận được sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp trước giờ lên đường.

Chuyến đi lần này, đại diện Việt Nam mang theo hơn 50kg hành lý, bao gồm trang phục trình diễn, phụ kiện, vật dụng sinh hoạt cá nhân và quà tặng dành cho các thí sinh quốc tế. Dự kiến, Minh Khắc sẽ có mặt tại Ba Lan vào ngày 16-6 (giờ địa phương) và được ban tổ chức đón tiếp tại sân bay.

Trước giờ khởi hành, Minh Khắc chia sẻ: “Mister Supranational không chỉ là một hành trình cá nhân đi tìm vị trí trong thế giới rộng lớn mà còn là dịp để tôi lan tỏa tiếng nói và bản sắc Việt Nam: Vững gốc - Vươn xa”.

Minh Khắc lên đường tới Ba Lan thi Mister Supranational 2025

Minh Khắc sinh năm 1992, cao 1,83m, là người mẫu, doanh nhân, MC, nhà sáng tạo nội dung. Anh từng đoạt Á quân The Next Gentleman, Á vương Man of The Year 2022 và là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Anh được đánh giá cao nhờ hình thể lý tưởng, kinh nghiệm trình diễn và phong cách chuyên nghiệp.

MC Minh Khắc (giữa) đại diện Việt Nam tham dự Mister Supranational 2025

Mister Supranational là cuộc thi nam vương quốc tế thường niên tổ chức tại Ba Lan. Chung kết năm nay dự kiến diễn ra ngày 28-6.

TIỂU TÂN