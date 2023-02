1.445 thanh niên Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng 7-2, trong niềm vui đón chào mùa xuân mới Quý Mão 2023, đồng loạt các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đợt giao, nhận quân lần này, tỉnh Hà Tĩnh có 1.445 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tới dự lễ, chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng, tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện Đức Thọ.

Năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh được giao tuyển chọn, gọi 1.445 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, trong đó 245 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Trong số 1.200 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự được biên chế cho Vùng 3 Hải quân 220 công dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 50 công dân, Bộ đội Biên phòng 80 công dân, còn 850 công dân biên chế cho các đơn vị Quân khu 4 gồm: Sư đoàn 324 là 540 công dân, Lữ đoàn Pháo binh 16 là 80 công dân, Lữ đoàn Thông tin 80 là 60 công dân, Lữ đoàn Công binh 414 là 80 công dân và 90 công dân được biên chế về Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Trong số 245 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, có 150 công dân được biên chế về Công an tỉnh Hà Tĩnh, số còn lại được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trong số các công dân nhập ngũ đợt này, có 174 công dân đã viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ với mong muốn được làm người lính Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2023 đạt khá cao, trong đó sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6%; trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT chiếm 81,3%, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 9,3%, có 139 thanh niên con em giáo dân và dân tộc thiểu số...

Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, các đơn vị, địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện “tròn khâu” từ công tác thâm nhập, phúc tra nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, chốt quân số; phát lệnh gọi nhập ngũ. Trước ngày hội nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên, quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình các thanh niên nhập ngũ.

Công tác giao, nhận quân tại các địa phương ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trọng thể, ý nghĩa, đúng thời gian, đảm bảo nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, tiết kiệm và an toàn, 100% thanh niên phấn khởi, tự tin lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

>>> Một số hình ảnh thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an tại Hà Tĩnh: