Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm chủ tịch; các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan. Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động liên quan của Năm APEC 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại sự kiện công bố thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ủy ban có 5 tiểu ban. Trong đó, Tiểu ban Nội dung do lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương đồng chủ trì; Tiểu ban Vật chất và Hậu cần do lãnh đạo Văn phòng Chính phủ chủ trì; Tiểu ban An ninh và Y tế do lãnh đạo Bộ Công an chủ trì; Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa và Tiểu ban Lễ tân do lãnh đạo Bộ Ngoại giao chủ trì. Ban Thư ký là bộ phận thường trực giúp việc cho Ủy ban Quốc gia.

Tại sự kiện, đại sứ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam trong vai trò chủ nhà của APEC 2027 và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức tốt sự kiện này với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện công bố thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, APEC luôn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Mặc dù bối cảnh quốc tế, trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm 2 lần tổ chức sự kiện tương tự, cộng thêm việc học hỏi, tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc là nước chủ nhà APEC 2025 và Trung Quốc APEC 2026, Thủ tướng tin tưởng, việc tổ chức sự kiện APEC 2027 sẽ thành công.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, APEC 2027 được tổ chức ở đặc khu Phú Quốc, với mong muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một điểm đến đặc biệt của Việt Nam. Hiện Việt Nam đang tiến hành mở rộng sân bay, chuẩn bị các cơ sở vật chất; không chỉ sử dụng các công trình sẵn có như những lần trước mà còn huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo cho việc tổ chức khoảng 150 hoạt động lớn nhỏ của sự kiện đặc biệt này.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sự kiện APEC 2027 sẽ phát huy tinh thần hợp tác của các thành viên; tinh thần đổi mới sáng tạo; tinh thần đồng lòng, quyết tâm, trách nhiệm cao giữa các bộ, ngành, địa phương và người dân để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng...

Sự kiện APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường".

BÍCH QUYÊN