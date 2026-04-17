1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX

Báo cáo tổng hợp của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX cho biết, năm nay, Giải Báo chí quốc gia nhận được sự tham gia của 20 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc và 34/34 hội nhà báo tỉnh, thành phố.

Theo thống kê của Ban Thư ký tổng hợp, năm nay có 1.752 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp hội gửi về dự giải, trong đó có 143 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký tổng hợp giải đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia vòng sơ khảo theo quy định.

Năm nay, Giải Báo chí quốc gia có 13 nhóm giải, cụ thể gồm:

Báo in có 3 nhóm giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn: 196 tác phẩm; Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận: 124 tác phẩm; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép: 145 tác phẩm.

Ảnh báo chí có 1 nhóm giải: Giải Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh: 115 tác phẩm.

Phát thanh có 2 nhóm giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận: 31 tác phẩm; Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra: 126 tác phẩm.

Truyền hình có 3 nhóm giải: Giải Tin, phóng sự: 195 tác phẩm; Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm: 35 tác phẩm; Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình: 119 tác phẩm.

Báo điện tử có 2 nhóm giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến: 263 tác phẩm; Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép: 162 tác phẩm.

Báo chí đa phương tiện có 1 nhóm giải: Infographic, Video clips, Podcast, Live-stream... có 158 tác phẩm.

Báo chí sáng tạo có 1 nhóm giải: Tác phẩm, sản phẩm, chương trình báo chí sáng tạo: có 23 tác phẩm.

Trong số đó, các nhóm giải Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử, Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo được theo dõi qua phần mềm chấm giải của Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chấm sơ khảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi cho biết, năm 2025 là năm đặc biệt, các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng tính chuyên nghiệp của các tòa soạn.

Quá trình sắp xếp đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trước hết là sự xáo trộn về tổ chức, nhân sự, đòi hỏi phải đảm bảo ổn định tư tưởng và chất lượng thông tin trong khi sắp xếp lại bộ máy. Bên cạnh đó, báo chí phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội. Bài toán tự chủ hoạt động và tìm kiếm mô hình doanh thu bền vững trong môi trường số vẫn là thách thức lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ khai mạc

Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, số tác phẩm gửi về dự Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX vẫn giữ ở mức cao. Đặc biệt, số lượng các đơn vị tham dự giải nhiều hơn so với các năm trước. Năm nay có 20/22 liên chi hội, 33 chi hội trực thuộc và 34/34 hội nhà báo tỉnh, thành phố tham dự. Điều này cho thấy các cấp hội, các cơ quan báo chí vẫn luôn chú trọng đến việc phát triển nghiệp vụ, chuyên môn; những người làm báo vẫn luôn dành cho Giải Báo chí quốc gia sự quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi, mặc dù công tác sơ loại đã được Ban Thư ký tổng hợp thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ; song do khối lượng tác phẩm dự giải lớn, điều kiện thời gian có hạn nên chắc chắn vẫn còn sơ sót trong khâu sàng lọc. Vì vậy, đề nghị Hội đồng căn cứ theo Điều lệ Giải và Hướng dẫn tuyển chọn để thẩm định tác phẩm, đảm bảo tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo đạt chất lượng và tuân thủ đúng các quy định đã đề ra.

Ngay sau phần khai mạc, Hội đồng sơ khảo và các tiểu ban nhóm giải đã tiến hành làm việc. Thời gian vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX – năm 2025 sẽ kết thúc vào ngày 7-5.

TRẦN BÌNH