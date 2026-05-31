Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18-5-2026.

Một góc đô thị Đồng Nai

Nội dung thông báo nêu rõ: Trung ương đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đồng Nai; giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo xây dựng dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo lập Quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ với quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng; bảo đảm tầm nhìn dài hạn, tính khả thi, tạo nền tảng vững chắc cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững.

Các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của TP Đồng Nai về bố trí nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông kết nối sân bay Long Thành, kết nối vùng và các dự án trọng điểm của Đồng Nai; quản lý phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới TP Đồng Nai; rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực quy hoạch bô-xít để vừa tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm yêu cầu pháp lý, môi trường, quốc phòng - an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia; đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - hành chính TP Đồng Nai bảo đảm đúng quy định pháp luật, hiệu quả.

Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố khẩn trương triển khai nghị quyết bằng các hành động, sản phẩm và kết quả cụ thể, gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội. Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai vượt khỏi giới hạn của một trung tâm công nghiệp truyền thống; lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân tái cấu trúc không gian phát triển, hình thành hệ sinh thái đô thị sân bay, dịch vụ, hàng không, thương mại, tài chính, hội nghị, triển lãm, đào tạo, y tế, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao.

Khẩn trương xây dựng đề án tổng thể phát triển đô thị sân bay Long Thành, Nhơn Trạch và vùng phụ cận, phối hợp đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia.

