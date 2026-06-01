Công nhân vững niềm tin theo Đảng

Trong hai dịp rất đặc biệt vào đầu năm nay: kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 51 công nhân, người lao động ưu tú đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay tại Di tích lịch sử Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

Trao quyết định kết nạp đảng viên đến những công nhân ưu tú dịp 19-5 (ẢNH: THÁI PHƯƠNG)

Nuôi dưỡng lý tưởng

Tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (phường Tân Tạo, TPHCM), nhiều công nhân ưu tú được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trở về nhịp sản xuất tại nhà máy sau khi vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng nơi mảnh đất thiêng Côn Đảo, chị Nguyễn Thị Trúc (sinh năm 1980) và anh Nguyễn Văn Tiện (sinh năm 1987) thấy mình càng có trách nhiệm hơn với công việc. Với những người công nhân ấy, đây là niềm vinh dự lớn lao, là dấu mốc đặc biệt sau nhiều năm bền bỉ lao động, phấn đấu và cống hiến.

Gắn bó với công ty đã 23 năm, chị Trúc am hiểu từng nhịp vận hành của xưởng, từng công đoạn sản xuất và thấu hiểu đời sống của người lao động. Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng, chị đã có mặt ở chuyền sản xuất, đi hiện trường kiểm tra tình hình công nhân, sắp xếp nhân lực thay cho những trường hợp nghỉ phép, theo dõi tiến độ đơn hàng, rồi lại tất bật xử lý giấy tờ, cập nhật thông tin từ các đơn vị chủ quản để triển khai công việc. Từng bỡ ngỡ khi mới bước chân vào môi trường làm việc của một tập đoàn quốc tế, chị Trúc được đồng nghiệp tận tình chỉ dẫn để dần trưởng thành. Sau nhiều năm, giờ đây chị lại trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ những lớp công nhân kế cận. Không chỉ nỗ lực trong công việc, chị còn tích cực tham gia hoạt động công đoàn, chăm lo công nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Ngày trước, tôi luôn tâm niệm: Phải cố gắng làm một công dân tốt. Giờ đây, khi đã là đảng viên, tôi thấy mình càng có trách nhiệm và phải nỗ lực cống hiến nhiều hơn”, chị Trúc chia sẻ.

Với những người công nhân trẻ, trở thành đảng viên không phải điểm kết thúc của hành trình phấn đấu mà là khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn. Từ lời tuyên thệ nơi đất thiêng Côn Đảo, khát vọng cống hiến của những công nhân trẻ càng mãnh liệt. “Trước đây, tôi nghĩ làm tốt công việc được giao là được. Nhưng từ khi tuyên thệ để đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Côn Đảo, tôi thêm tự hào và biết mình càng phải có trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong học tập nâng cao chuyên môn để có cách làm sáng tạo, có thể cống hiến nhiều hơn nữa. Đây là hành trình mới với bản thân tôi”, anh Nguyễn Trọng Phúc, công nhân đọc số, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn TPHCM (phường Bình Thọ, TPHCM) bày tỏ.

Thêm mục tiêu và trách nhiệm

Trong dịp sinh nhật Bác, có hai vợ chồng cùng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Xúc động khi được cùng nhau giơ tay tuyên thệ dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mảnh đất thiêng Côn Đảo, vợ chồng đảng viên trẻ Nguyễn Thị Hồng Duyên và Nguyễn Văn Đông (cùng là công nhân Công ty CP Đầu tư Thái Bình, phường Dĩ An, TPHCM) chia sẻ, trở thành đảng viên không chỉ giúp bản thân rèn luyện tính kỷ luật, xác định mục tiêu rõ ràng trong công việc, mà còn là động lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng và doanh nghiệp. Chị Hồng Duyên cho biết, những lời dạy của Bác Hồ về tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc cũng như lối sống khiêm tốn, giản dị của Bác sẽ là bài học để vợ chồng chị vận dụng trong công việc và cuộc sống.

Phát triển Đảng trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh là nguồn bổ sung, tăng cường sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển Đảng. Để tạo nguồn công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng, tại các chi bộ trong doanh nghiệp đã có nhiều cách làm hay. Trong đó, qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo đã kịp thời phát hiện và “ươm mầm những hạt giống đỏ”. Theo Bí thư Chi bộ 1, Đảng bộ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam Vũ Thế Cường, hiện Chi bộ 1 có 47 đảng viên, đa phần là công nhân trực tiếp sản xuất. Để tạo nguồn phát triển Đảng, chi bộ duy trì mô hình mỗi đảng viên giới thiệu ít nhất một quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều công nhân đã nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nơi sản xuất, nơi cư trú; đồng thời trở thành hạt nhân tích cực, lan tỏa tinh thần phấn đấu trong công nhân lao động.

Ông Lưu Kim Hồng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM), chia sẻ, việc phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp sản xuất nhiều năm qua luôn được các cấp ủy quan tâm. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn công nhân, chương trình đối thoại, hoạt động văn hóa, thể thao, các lớp bồi dưỡng nhận thức chính trị…, tổ chức Công đoàn từng bước khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng yêu nghề, ý thức công dân, từ đó vun đắp lý tưởng phấn đấu vào Đảng trong lực lượng lao động trẻ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái, việc tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đặc biệt là phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất - kinh doanh.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT