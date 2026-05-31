Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri - La lần thứ 23, ngày 31-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31-5-2026 đến ngày 1-6-2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Lại Thái Bình, Đại sứ Việt Nam tại Philippines.

Tiễn đoàn ở sân bay quốc tế Changi, Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore Josephine Teo trân trọng trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh những hoạt động ở Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, từ ngày 29 đến 31-5-2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam; Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng; gặp Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long; phát biểu tại Diễn đàn kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore; tiếp lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn của Singapore…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong Bảo tàng Văn minh châu Á; gặp gỡ cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong thời gian ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23; gặp Tổng thống Timor-Leste; tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản.

Theo TTXVN