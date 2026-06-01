Bế mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23: Việt Nam để lại dấu ấn đặc biệt

Sau 3 ngày (từ 29 đến 31-5) thảo luận sôi động với 6 phiên toàn thể và 3 phiên đặc biệt, Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, đã khép lại tại Singapore. Một trong những điểm nhấn được giới quan sát đặc biệt quan tâm tại Đối thoại năm nay là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines (ẢNH: TTXVN)

Theo đánh giá của nhiều học giả, nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế, sự hiện diện của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phản ánh vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên có bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á không chỉ thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vị thế và vai trò của Việt Nam, mà còn khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Tiến sĩ Bastian Giegerich, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế, đơn vị tổ chức Đối thoại Shangri-La, nhận định, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng vào thời điểm khu vực và thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức phức tạp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một chủ thể chiến lược mà nhiều đối tác mong muốn tìm hiểu và hợp tác nhằm thúc đẩy ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), nhấn mạnh, điều khiến bài phát biểu được đánh giá cao chính là lập trường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên danh nghĩa đại diện cho các nước nhỏ và các quốc gia tầm trung khác.

Theo các học giả, thông điệp nổi bật trong bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng niềm tin chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Truyền thông quốc tế cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore, trong đó nhấn mạnh thông điệp cho rằng châu Á - Thái Bình Dương không chỉ là nơi hội tụ các thách thức toàn cầu mà còn phải trở thành nơi khởi nguồn các giải pháp cho hòa bình, ổn định và phát triển.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu (AA) của Thổ Nhĩ Kỳ đăng bài viết nêu rõ thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi tăng cường đối thoại, hợp tác và tự kiềm chế nhằm ứng phó với những bất ổn ngày càng gia tăng trong trật tự quốc tế.

Dẫn đánh giá của một số chuyên gia quốc tế, tờ New York Times của Mỹ viết, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực phản ánh mong muốn của Việt Nam trong việc tham gia chủ động hơn vào các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xử lý những thách thức chung của khu vực cũng như thế giới.

TTXVN