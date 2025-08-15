2 công văn khẩn ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Ngày 15-8, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp ký 2 công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị chuẩn bị ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới.

Mô hình dự báo của GFS (Hoa Kỳ) cho rằng sáng 16-8, áp thấp nhiệt đới sẽ hình thành trên Biển Đông

Văn bản thứ nhất được gửi tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, nêu rõ, trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp.

Lúc 13 giờ ngày 15-8, áp thấp ở khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ Bắc và 113,5 - 114,5 độ kinh Đông, dự báo di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bộ đề nghị các địa phương từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên.

Nhiều địa phương có nguy cơ mưa lớn do thời tiết xấu kéo dài

Văn bản thứ hai được gửi tới UBND các tỉnh và thành phố ở Đông Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ, cảnh báo đợt mưa lớn từ ngày 15 đến 18-8, với lượng mưa phổ biến 70-150mm tại Đông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (có nơi trên 300mm), tại Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, kèm nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bộ đề nghị các địa phương ở khu vực Đông Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ theo dõi sát dự báo, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, tổ chức di dời khi cần thiết, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn công trình xung yếu, chủ động tiêu nước bảo vệ sản xuất, tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông và chuẩn bị sẵn sàng cứu hộ cứu nạn.

Cả 2 công văn đều được gửi hỏa tốc đến các địa phương, cơ quan chức năng và báo chí, đề nghị triển khai chủ động để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thông tin, trong 2 ngày cuối tuần, trên Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa.

PHÚC HẬU