Thời tiết dịp nghỉ lễ 2-9 như thế nào?

Theo cơ quan khí tượng của Việt Nam, từ nay đến cuối tháng 8, miền Bắc và miền Trung không có nắng nóng mà trời khá mát. Sang đầu tháng 9, nắng nóng bắt đầu tái xuất ở Trung bộ.

Bầu trời Hà Nội chiều 15-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 15-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã có báo cáo nhận định tình hình thời tiết cả nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Từ ngày 20-8 đến ngày 31-8

Theo dự báo, từ ngày 20 đến ngày 31-8, nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông, nhiệt độ ở mức vừa phải, ít khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Tại Bắc bộ, thời tiết chủ yếu nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, khả năng nắng nóng diện rộng rất thấp.

Tại Trung bộ, từ ngày 20 đến ngày 25-8 có mưa, mưa rào và dông. Sau đó từ ngày 26 đến ngày 31-8, mưa dông tập trung về chiều tối, ban ngày nắng, nhiệt độ dưới 35 độ C nhưng chưa xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Còn tại Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ trong suốt giai đoạn này có mưa dông vào chiều tối. Nhiệt độ cao nguyên 29-32 độ C, Nam bộ 32-34 độ C.

5 ngày đầu tháng 9 như thế nào?

Bước sang chuỗi ngày từ ngày 1 đến ngày 5-9, Bắc bộ và Trung bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng Trung bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ nay đến cuối tháng 8, Bắc bộ và Trung bộ có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trên biển, gió mạnh và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra.

PHÚC HẬU