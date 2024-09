200 triệu USD đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị điện gió tại tỉnh Long An

Đại diện CS Wind và DTG ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị điện gió tại Khu công nghiệp Đông Nam Á, tỉnh Long An. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại lễ ký kết, ông Bang Seong Hun, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn CS Wind cho biết, nhà máy CS Wind thuê 50ha đất tại Khu công nghiệp Đông Nam Á do DTG làm chủ đầu tư. Nhà máy có tổng vốn đầu tư lên tới 200 triệu USD.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy có công suất hoạt động lên đến hàng chục ngàn đơn vị mỗi năm, cung ứng thiết bị siêu trường, siêu trọng từ 500 đến 4.000 tấn trên mỗi thiết bị. Đặc biệt, 100% thiết bị và phụ kiện giai đoạn đầu xuất nhập thông qua Cảng Quốc tế Long An, ước tính từ 150.000 đến 200.000 tấn/năm, cung ứng chủ yếu cho thị trường châu Âu, châu Á.

Hiện, với hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng mạnh mẽ cùng chuyên môn quản lý toàn cầu sâu rộng, CS Wind cung cấp hơn 13.000 tháp gió cho các nhà sản xuất tua-bin gió hàng đầu thế giới như Vestas, Siemens - Gamesa, GE và Goldwind,… khẳng định vị thế trong ngành năng lượng tái tạo toàn cầu.

Cảng quốc tế Long An. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị DTG cho biết thêm, sau quá trình nghiên cứu chuyên sâu, Tập đoàn CS Wind đã quyết định hợp tác chặt chẽ với DTG để đặt nhà máy trong khu công nghiệp Đông Nam Á Long An thuộc cụm dự án Cảng Quốc tế Long An. Hiện cụm dự án này có quy mô 1.935ha bao gồm 4 khu: khu cảng, khu đô thị, khu dịch vụ công nghiệp và khu công nghiệp trên địa bàn Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do đó, cùng với việc đầu tư nhà máy tại đây, CS Wind sẽ tận dụng lợi thế về hệ thống dịch vụ, hạ tầng cảng biển phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cũng theo ông Thắng, DTG đầu tư xây dựng cầu cảng số 8 đủ năng lực tiếp nhận các tàu siêu trường, siêu trọng để thúc đẩy hoạt động giao thương, xuất nhập khẩu.

ÁI VÂN