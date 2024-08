284 người dân Đà Nẵng tham gia thí điểm thi đua tiết kiệm điện qua ứng dụng IoT

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho hộ gia đình ông Trần Phước Luật. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Qua thống kê, chương trình đã lắp đặt được 284 thiết bị điều khiển bật – tắt thiết bị điện và đo điện năng tiêu thụ theo thời gian thực (IoT). Sau khi lắp đặt, các thiết bị hỗ trợ IoT thu thập và cung cấp thông tin cho người dân về mức tiêu thụ năng lượng. Từ đó, người dân có thể điều chỉnh mức độ sử dụng sao cho phù hợp.

Sau 1 tháng thí điểm (từ ngày 10-6 đến 9-7), 50% khách hàng tham gia đạt hiệu suất tiết kiệm điện trên 40% so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, và đảm bảo an ninh năng lượng. Những giải thưởng được trao hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời khích lệ thói quen tiết kiệm điện trong cộng đồng.

Đây là hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) để tối ưu hóa việc sử dụng điện, góp phần thực hiện chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020-2030.

Sau thí điểm, chương trình sẽ có đánh giá khách quan tính hiệu quả, tương thích của các thiết bị điều khiển lắp đặt vào hệ thống điện của người dân để triển khai thời gian tới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Công ty điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), chương trình diễn trong khoảng thời gian Đà Nẵng có thời tiết nắng nóng kỷ lục do hiện tượng El-Nino. Trong bối cảnh đó, PC Đà Nẵng cũng đã trải qua giai đoạn hết sức khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng điện khi công suất cực đại Pmax toàn hệ thống đạt 668,5 MW, tăng đến 16% so cùng thời điểm năm 2023, vượt 8,7% so với công suất cực đại năm 2023.

Tại chương trình, ban tổ chức trao giải cho 9 hộ gia đình tiết kiệm điện hiệu quả nhất gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó, giải đặc biệt được trao cho hộ gia đình ông Trần Phước Luật (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đồng thời, mỗi tuần, 50 khách hàng thực hiện tiết kiệm điện tốt nhất cũng được trao thưởng, tổng cộng có 200 khách hàng trúng thưởng trong 4 tuần.

XUÂN QUỲNH