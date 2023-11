3 chung cư chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng

Ngày 25-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPHCM cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TPHCM đã làm việc với UBND quận Tân Phú về công tác PCCC trong tình hình mới.

Theo đó, trên địa bàn quận có 3 chung cư Đại Thành, Khang Gia - Tân Hương và Ruby Land chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Trong khi chủ đầu tư của 3 chung cư này có người mất, người đi tù.

Trước đó, quận Tân Phú đã nhiều lần kiến nghị lên UBND TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM về 3 chung cư trên, tìm kiếm giải pháp bảo đảm an toàn PCCC cho người dân. Trước mắt, công an quận đã vận động người dân tự sửa chữa một số trang thiết bị PCCC, đồng thời tổ chức diễn tập tuyên truyền biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho cư dân khu vực.