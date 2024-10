3 sinh viên bị bắt vì mua bán, sử dụng cần sa

Ngày 28-10, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Huy, Nguyễn Đặng Quốc Thiện (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Phú) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhóm đối tượng gồm: Đức - Duy - Kiệt (từ trái qua phải)

Công an cũng bắt tạm giam Tăng Tuấn Kiệt, Phan Thái Duy (cùng sinh năm 2005) và Tô Bảo Đức (sinh năm 2006, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu, sinh viên) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tối 17-10, tổ công tác 363 Công an quận Bình Tân phát hiện Kiệt, Đức có dấu hiệu sử dụng ma túy tại trước căn nhà đường Hồng Lạc (phường 10, quận Tân Bình) nên chặn kiểm tra. Công an phát hiện cả 2 có tàng trữ ma túy (cần sa) nên đưa về trụ sở.

Tang vật thu giữ

Tại công an, Kiệt khai nhận sử dụng cần sa được mua trên mạng của người có tài khoản tên “Thien Quoc". Từ thông tin này, công an xác định chủ tài khoản “Thien Quoc” là Thiện. Làm việc với công an, Thiện khai nhận trực tiếp bán cần sa cho Kiệt. Về nguồn gốc cần sa, Thiện khai mua của Huy.

Công an tiếp tục mời Huy làm việc và người này thừa nhận như trên. Về nguồn gốc cần sa, Huy khai mua từ một người (không rõ lai lịch) thông qua ứng dụng Telegram.

Khám xét phòng trọ của 3 nam sinh viên, công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu 28,62 gam ma túy loại cần sa. Khám xét nơi ở của Huy, thu giữ 1,1kg ma túy loại cần sa.

CHÍ THẠCH