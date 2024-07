3 thanh thiếu niên mang súng, dao đi cướp ở Tiền Giang

Ngày 15-7, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết vừa tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp 2 đối tượng tham gia vụ cướp có súng, để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tang vật thu giữ

Theo cơ quan điều tra, lúc 9 giờ cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Hồ Chí Minh, thuộc ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp thì phát hiện 3 nam thanh niên đang điều khiển 2 xe mô tô có dấu hiệu khả nghi, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Thấy lực lượng cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe, 2 người điều khiển xe mô tô nói trên không chấp hành hiệu lệnh và tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ CSGT nhận được thông tin Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và Công an tỉnh Tiền Giang, Long An cũng đang truy tìm 3 đối tượng có đặc điểm giống với 3 nam thanh niên trên nên đã phối hợp với các đơn vị tiến hành vây bắt và khống chế được 2 đối tượng.

Qua điều tra, 2 đối tượng khai tên T.V.V (sinh năm 2008) và N.T.T (sinh năm 2007). Riêng đối tượng còn lại là Trần Quốc Kiệt (sinh năm 2005), cùng ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bỏ chạy về hướng Lấp Vò thì bị Công an huyện Lấp Vò bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 2 dao tự chế, 3 khẩu súng chưa rõ chủng loại và nhiều tang vật khác.

Các đối tượng khai nhận vào lúc 2 giờ cùng ngày, tại huyện Cái Bè (Tiền Giang), cả 3 dùng dao chém liên tiếp vào 2 người đi đường, cướp xe mô tô.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC