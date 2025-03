3 thuyền bị chìm trên biển, 6 ngư dân được cứu sống

1 chiếc thuyền gặp nạn đã được đưa vào bờ

Video: Người dân và lực lượng chức năng đã đưa được 1 chiếc thuyền gặp nạn vào bờ

Theo thông tin ban đầu, vào hồi 11 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo của người dân về sự việc, thuyền HT 31788 TS, do ông Nguyễn Văn C. (sinh năm 1974, làm chủ kiêm thuyền trưởng), trên thuyền có 2 lao động; thuyền HT 31146 TS, do ông Trần Đình X. (sinh năm 1974, làm chủ kiêm thuyền trưởng), trên thuyền 2 lao động; thuyền HT 31372 TS, do ông Nguyễn Văn N. (sinh năm 1971, làm chủ kiêm thuyền trưởng), trên thuyền có 2 lao động.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Sót cùng ngư dân kéo ngư cụ lên bờ

Cả 3 thuyền trên đều trú tại địa bàn thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong quá trình hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ biển Cửa Sót khoảng 6 hải lý thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm cả 3 thuyền.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân cứu vớt được cả 6 người trên 3 thuyền, đưa vào bờ an toàn. Ngoài ra, 1 thuyền của ông Nguyễn Văn N. đã đưa vào bờ.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa Sót đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, người dân để tiến hành trục vớt 2 thuyền bị chìm còn lại.

Người dân và lực lượng chức năng kéo phương tiện gặp nạn vào bờ

DƯƠNG QUANG