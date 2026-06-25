331 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm TPHCM mang tên Bác

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM đã đăng ký, triển khai 331 công trình, phần việc nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ngày 25-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030; sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai công tác phối hợp với đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI, đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 và Hội thẩm nhân dân TAND TPHCM, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, các đại biểu xem đoạn phim ngắn công bố các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026) và ra mắt phần mềm “Mặt trận số”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu, điều hành hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Theo đó, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM đã đăng ký, triển khai 331 công trình, phần việc. Các công trình góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp.

Trong số đó, có 109 công trình thuộc nhóm lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đô thị; 105 công trình lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; 117 công trình lĩnh vực tuyên truyền, phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM và tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có những công trình tiêu biểu như: “Bản đồ số triển khai thực hiện đề án trồng 1 triệu cây xanh nhiệm kỳ 2025-2030”; “Mái ấm mùa xuân” xây dựng, sửa chữa 174 căn nhà đại đoàn kết; chương trình chăm lo an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026); xây dựng hệ thống nước sạch xã Thạnh An (TPHCM).

Các công trình của Liên đoàn Lao động TPHCM gồm: Khởi công ít nhất 2 công trình với 50.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động (ước trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng); chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu công nhân, người lao động (ước trị giá khoảng 600 tỷ đồng)…

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM ra mắt nền tảng “Mặt trận số”. Đây là nền tảng tích hợp nhiều chức năng như phòng họp không giấy, ứng dụng An sinh xã hội số, ứng dụng quản lý (Dashboard) hệ thống chỉ tiêu các chương trình, phong trào, cuộc vận động, theo dõi thực hiện KPI, trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

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