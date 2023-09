4 ngày nghỉ lễ, 76 người tử vong vì tai nạn giao thông

Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) thông tin, qua 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 127 tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, tuyến đường bộ xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 3 người.

Chiều 4-9, đại diện C08 cho hay, từ chiều 31-8 đến trưa 4-9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê, đi du lịch và ngược lại. Do đó, tại Hà Nội, TPHCM và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông theo các phương án phân luồng.

Trên địa bàn Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, trong các ngày 31-8 và 3-9, trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; cửa ngõ đi miền Đông, Tuyến quốc lộ 1, khu vực cầu Rạch Miễu (thuộc 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre), lưu lượng phương tiện tăng cao, phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Riêng ngày 3-9, trạm thu phí cầu Rạch Miễu đã tiến hành xả trạm 2 lần. PC08 Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết phân luồng phương tiện, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

Khu vực nội thành TP Hà Nội và TPHCM trong các ngày 1-9 và 2-9, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc. Tại một số tuyến đường có các khu vui chơi và trung tâm thương mại, tham quan di tích lịch sử, lưu lượng người tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc.

Đại diện C08 cho biết, trong các ngày nghỉ lễ, C08 và công an các địa phương làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, điều tiết giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực có mật độ phương tiện tăng cao nhằm kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh trên tuyến, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Công an các địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Long An, Tiền Giang, TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh… bố trí trên 1.500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ; bố trí xe cẩu, cứu hộ giải quyết sự cố phương tiện hư hỏng, tai nạn giao thông để chủ động từ sớm, từ xa thực hiện các biện pháp chỉ huy, hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định…

Cũng theo thông tin thống kê từ C08, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 34.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng, tạm giữ 523 xe ô tô, 11.987 xe mô tô, 120 phương tiện khác; tước hơn 7.100 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

Lực lượng chức năng đã xử lý hơn 9.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử lý hơn 6.200 trường hợp vi phạm về tốc độ…