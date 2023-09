CSGT TPHCM “chốt chặn” đảm bảo giao thông cho người dân trở về TPHCM

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) PC08, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) để người dân trở về TPHCM an toàn, thông suốt sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.