4 người mắc kẹt trong vụ cháy ở TP Hải Phòng

Sáng 6-10, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông tin, rạng sáng cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng, trong đó xác định có 4 người mắc kẹt.