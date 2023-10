Quận 7 sẽ công khai các nơi có nguy cơ cháy nổ cao

Ngày 4-10, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn; 22 năm Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn quận.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành, trên địa bàn quận, các loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú đã và đang phục vụ nhu cầu rất lớn như học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, người dân từ các địa phương khác để sinh sống, làm việc. Từ đó phát triển mạnh các loại hình như nhà ở riêng lẻ ngăn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp cho thuê, nhà trọ... Bên cạnh đó, còn tình trạng tự ý thiết lập hệ thống điện tại các nhà trọ chằng chịt không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn... làm tăng nguy cơ cháy trên địa bàn quận.

Để nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn quận, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 yêu cầu tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về PCCC từ quận đến cơ sở; rà soát các nhóm đối tượng như điểm thu mua ve chai, nhà ở riêng lẻ thay đổi công năng ngăn phòng cho thuê để ở, kinh doanh, mở các nhóm trẻ, mầm non...

Quận 7 chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành đình chỉ hoạt động, tạm ngừng kinh doanh đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC; niêm yết bảng thông báo cơ sở, công trình không đảm bảo an toàn PCCC để ở hoặc kinh doanh. Cùng với đó, công khai trên hệ thống mạng để người dân biết các nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh cho thuê trọ có mật độ người ở cao và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận.

Ông Lê Văn Thành thông tin thêm, trong 3 tháng cuối năm 2023, quận 7 sẽ tập trung xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đủ mạnh về lực lượng và phương tiện tại các phường và các khu vực có nguy cơ cháy cao; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình khu phố an toàn, tổ liên gia an toàn PCCC, chung cư an toàn về PCCC.

Cùng với đó, tổ chức diễn tập phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư, các chợ, các chung cư trên địa bàn…