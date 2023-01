500 trẻ mồ côi do Covid-19 vui xuân ấm áp

500 trẻ mồ côi do Covid-19 đã có một đêm vui xuân trọn vẹn, hòa mình vào các chương trình văn nghệ; được nhận quà cùng những tình cảm yêu thương, quà tết do lãnh đạo thành phố trao tặng.

Ngày 9-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” chăm lo trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Tham dự và trao quà cho trẻ có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Tại chương trình, trẻ được nhận bong bóng tạo hình từ chú hề, xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ. Ban tổ chức đã trao 500 phần quà cho trẻ mồ côi do Covid-19 đang sinh sống tại các quận: 6, 11, Tân Phú, Bình Tân và huyện Bình Chánh (1 triệu đồng tiền mặt và quà/phần).

Em Nguyễn Minh Khôi, 6 tuổi (ngụ huyện Bình Chánh) có ba mất trong đợt dịch Covid-19 năm 2021. Từ đó, mẹ Khôi phải vất vả một mình nuôi 2 chị em Khôi. Phần quà tết được nhận sẽ giúp chị em Khôi có thêm bộ quần áo mới để đón tết như bao trẻ khác.

Còn với anh em Đặng Nguyễn Hoài Phúc, ngụ quận Bình Tân, phần quà tết chăm lo cùng những tình cảm dành cho 2 em là vô cùng quý giá. Từ khi mẹ mất vì Covid-19, cha lại đi làm xa tận tình Bình Dương thỉnh thoảng mới về thăm thì chính vòng tay yêu thương của các cô, dì trong Hội phụ nữ phường là niềm động viên cho 2 anh em Phúc trong thời gian qua. "Con sẽ mua cho em bộ quần áo mới, phần tiền còn lại, con sẽ để dành mua tập sách cho em", Hoài Phúc chia sẻ.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo Hội LHPN Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, lãnh đạo quận Bình Tân cũng đến thăm hỏi, động viên và trao phần quà tết ấm áp đến các em mồ côi do Covid-19.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Trần Thị Phương Hoa chia sẻ: Phát huy truyền thống tương thân tương ái của thành phố mang tên Bác - Thành phố nghĩa tình, trong dịp Tết Quý Mão năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM tổ chức các hoạt động chăm lo cho chị em hội viên, phụ nữ và đặc biệt là trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” để “Tết đến với mọi nhà, mọi người”, Hội LHPN Thành phố chỉ đạo các cấp Hội phát huy sự chủ động kịp thời và huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân thành phố để cùng chung tay chăm lo người già neo đơn, phụ nữ khuyết tật, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân lao động nhập cư không có điều kiện về quê ăn tết, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19… Trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trẻ mồ côi do nguyên nhân khác.

Cùng ngày, tại UBND quận 1 (TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp cùng Công ty TNHH Tiki khai mạc chương trình “Phiên chợ Công nhân – online” lần 2 Xuân Quý Mão năm 2023.

Phiên chợ online lần 2 chăm lo cho 5.000 đoàn viên, công nhân khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi đoàn viên được nhận mã phiếu mua hàng (trị giá mỗi phiếu 500.000 đồng) để mua sắm.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cho biết chương trình “Phiên chợ công nhân - online” lần 2 là một chương trình có ý nghĩa đối với nhiều gia đình công nhân. Chương trình cũng nhằm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tạo thói quen không dùng tiền mặt trong đoàn viên, CNVC-LĐ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các cấp Công đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 4.000 gia đình đoàn viên; tổ chức và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe cho 30.000-35.000 công nhân về quê đón tết; tổ chức chương trình Vui Tết tại Công viên văn hóa Đầm Sen cho 5.000 gia đình công nhân; tổ chức các Phiên chợ công nhân… với tổng số tiền chăm lo khoảng 140 tỷ đồng.