Hà Nội nhiệt độ gần 40 độ C

Chiều 1-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng gay gắt đã và đang xảy ra trên diện rộng tại đồng bằng Bắc bộ, vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và tỉnh Hòa Bình. Một số nơi ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 39 độ C.

Nắng nóng sẽ tiếp tục ở miền Bắc và miền Trung trong ngày 2-6. Ảnh: TTXVN

Cụ thể vào lúc 13 giờ, nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C. Nhiều khu vực vượt mốc 38 độ C như: Láng (Hà Nội) 39,4 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 39 độ C; Lạc Sơn (Hòa Bình) 38,8 độ C; Phủ Lý (Hà Nam) 38,7 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 38,2 độ C; Bái Thượng (Thanh Hóa) 38,1 độ C. Độ ẩm chỉ còn 45–55%, gây cảm giác oi bức.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, các số liệu trên chỉ là nhiệt độ đo trong các lều khí tượng. Còn nhiệt độ ngoài không khí thường cao hơn 2-4 độ C, trên mặt bê tông có thể chênh 10-20 độ C.

Dự báo trong ngày 2-6, nắng nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Trung bộ, đồng bằng Bắc bộ và Hòa Bình. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Các khu vực còn lại ở Bắc bộ, Trung Trung bộ và Nam Trung bộ cũng có nắng nóng, một số nơi gay gắt với mức nhiệt từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 3-6, nắng nóng giảm dần tại Bắc bộ, chỉ còn xảy ra cục bộ ở Bắc Trung bộ. Trong khi đó, Trung Trung bộ và Nam Trung bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi gay gắt với nền nhiệt duy trì từ 35-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C.

Nắng nóng trên diện rộng tại khu vực Trung bộ có thể còn kéo dài nhiều ngày tới. Dự kiến từ ngày 4 đến 5-6, cường độ nắng nóng sẽ giảm nhẹ.

PHÚC HẬU