52 người nhập viện vì pháo nổ và vật liệu nổ chỉ trong 2 ngày nghỉ tết

Ngày 27-1, Bộ Y tế đã có báo cáo về công tác y tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tính từ ngày 25-1 tới nay.

Theo đó, trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025, các cơ sở y tế đã tiếp nhận gần 7.000 ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến tai nạn giao thông. Cùng với đó là 42 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong. Có 10 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong. Các cơ sở điều trị cũng đã tiếp nhận 165 trường hợp tới khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa và chưa ghi nhận ca tử vong.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân vào dịp nghỉ tết

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết, trong 2 ngày qua, cả nước ghi nhận 158 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và không có ca tử vong; 43 ca mắc tay chân miệng và 511 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, không có ca tử vong.

Các bệnh viện cũng tiếp nhận điều trị nội trú cho 68.178 bệnh nhân; thực hiện hơn 8.500 ca phẫu thuật, trong đó số ca phẫu thuật cấp cứu là 1.054 ca; các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công 6.370 ca.

Để tăng cường công tác y tế dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo đơn vị, cán bộ, nhân viên bảo đảm khoa học, hiệu quả; niêm yết công khai danh sách trực hằng ngày theo quy định.

Bộ Y tế lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ; xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các công việc, tình huống phát sinh.

QUỐC LẬP