57 cụm rạp tại TPHCM chiếu phim miễn phí dịp 27-7

Từ ngày 22 đến 24-7, có 57 cụm rạp tại TPHCM đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).