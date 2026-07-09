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57 cụm rạp tại TPHCM chiếu phim miễn phí dịp 27-7

SGGPO

Từ ngày 22 đến 24-7, có 57 cụm rạp tại TPHCM đồng loạt tổ chức các suất chiếu miễn phí trong khuôn khổ Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

VĨNH XUÂN

Từ khóa

Đừng đốt Chiếu phim Bộ VH-TT-DL Chị Tư Hậu Có công với cách mạng Cựu chiến binh 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

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