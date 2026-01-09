68 nghệ sĩ Việt “hội ngộ” trong MV tết của Trúc Nhân

Nhiều nghệ sĩ góp mặt trong MV của Trúc Nhân

Tối 8-1, Trúc Nhân giới thiệu MV Vạn sự như ý, đánh dấu lần trở lại với nhạc xuân sau nhiều năm. Vạn sự như ý là MV tết đầu tiên được Trúc Nhân chủ động đầu tư và thực hiện trọn vẹn, từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh.

Ở khía cạnh âm nhạc, Vạn sự như ý tiếp tục cho thấy cách Trúc Nhân làm mới nhạc tết khi bắt tay cùng DTAP và Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính. DTAP quen thuộc với khả năng xử lý pop hiện đại trên nền chất liệu dân gian, trong khi các tên tuổi trẻ lại mang đến năng lượng trẻ trung, tếu táo đặc trưng. Sự kết hợp này tạo nên một bản nhạc tết có tiết tấu linh hoạt, giai điệu tươi sáng, vừa giữ được tinh thần xuân truyền thống, vừa mới mẻ, thú vị với khán giả trẻ.

DTAP đồng hành cùng Trúc Nhân trong dự án ca khúc tết

Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc của ngày tết: pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình. Phần lời được viết giản dị, dễ nghe, xoay quanh những lời chúc quen thuộc nhưng không hề cũ: mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn, dù đi xa đến đâu thì cuối năm vẫn là lúc “lại về nhà”.

Phần rap ngắn ở cuối bài xâu chuỗi những lời chúc nối tiếp nhau, khép lại ca khúc bằng tinh thần tết trọn vẹn. Tổng thể Vạn sự như ý mang màu sắc tươi vui, tích cực, dễ nghe, đúng tinh thần nhạc xuân nhưng vẫn giữ được nét riêng trong cách xử lý của Trúc Nhân.

Phần hình ảnh MV là nơi tinh thần sum họp thể hiện rõ nhất. MV lấy hình ảnh một chiếc bánh chưng khổng lồ đặt ở trung tâm như biểu tượng của tết Việt, nơi 68 nghệ sĩ cùng xuất hiện trong cùng một không gian. Khán giả bắt gặp những nghệ sĩ như: Thu Minh, Tùng Dương, Thu Trang, Tiến Luật, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê, Jun Phạm, Quốc Thiên, Tiến Đạt, Đinh Hà Uyên Thư, DTAP, Phương Mỹ Chi, Hoàng Dũng, Bùi Công Nam, Erik...

Một số nghệ sĩ trong MV

TIỂU TÂN