9 tháng năm 2023, Masan tiếp tục đà tăng trưởng vững bền, doanh thu thuần đạt 57.470 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ

Doanh thu thuần 9 tháng 2023 của Masan Group đạt 57.470 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số (NPAT Pre – MI) là 1.353 tỷ đồng. Số dư tiền mặt hợp nhất của Masan, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền là 14.258 tỷ đồng vào cuối quý 3-2023. Ngoài ra, dòng tiền tự do được cải thiện liên tục qua nhiều quý đạt 2.202 tỷ đồng trong quý 3-2023 so với chỉ 125 tỷ đồng trong quý 3-2022.

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ. “Trong thời điểm toàn cầu đối mặt nhiều thách thức và bất ổn, sứ mệnh phụng sự người tiêu dùng của chúng tôi ngày càng trở nên quan trọng hơn. Triết lý “doing well by doing good” đã soi đường dẫn lối chúng tôi vượt qua bao giai đoạn thử thách và lần này cũng không ngoại lệ”.

Mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan bao gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) tăng trưởng 45,5% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

The CrownX (công ty hợp nhất MCH và WCM) đạt doanh thu 41.704 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 14.869 tỷ đồng trong quý 3-2023, tăng lần lượt 2,4% và 1,2% so với cùng kỳ. EBITDA của The CrownX đạt 5.622 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023 và 2.116 tỷ đồng trong quý 3-2023, tăng lần lượt 11,4% và 13,6% so với cùng kỳ.

WinCommerce gần đạt điểm hòa vốn EBIT lần đầu tiên kể từ sau Covid-19. Doanh thu thuần tăng 2,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 3,3% trong quý 3-2023 so với cùng kỳ nhờ mở cửa hàng mới. WCM mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023. Tính đến cuối tháng 9-2023, chuỗi WinCommerce có 3.586 điểm bán trên toàn quốc. Trong quý 2-2023, WCM chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN “All That You Need” mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Hoạt động cải tạo này hoàn thành tiến độ ngoài mong đợi, đạt được ~45% và ~95% kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm lần lượt cho cửa hàng WIN và WinMart+ Rural. Các cửa hàng được cải tạo mang lại doanh thu tăng như dự kiến: trong quý 3-2023, tăng trưởng LFL so với cùng kỳ của cửa hàng WIN và WinMart+ lần lượt là 4,8% và -3,5%, so với mức giảm -8% của các cửa hàng WinMart+ khác. Nhóm siêu thị mini LFL chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên LNST đạt 2,2% trong quý 3-2023, quý thứ hai liên tiếp có LNST dương. Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn LNST của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings đạt 20.376 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ. Doanh thu LFL của MCH tăng trưởng 10,5%, đạt biên lợi nhuận gộp 44,3% trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 430 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngành hàng có kết quả kinh doanh nổi bật là gia vị, thực phẩm tiện lợi và sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình ghi nhận tăng trưởng lần lượt là 21,0%, 8,3% và 39,4% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Trong quý 3-2023, biên lợi nhuận gộp ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 45,6% giúp thúc đẩy biên EBITDA lên mức 26%. Tăng trưởng vượt trội của biên lợi nhuận gộp là thành quả của việc có mức giá bán cao được củng cố bởi thương hiệu mạnh, danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao, khả năng đảm bảo chi phí nguyên vật liệu thấp và kế hoạch cung cầu được tối ưu hóa để cải thiện chi phí chuyển đổi sản xuất.

Doanh thu của Masan MEATLife tăng 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 47,5% trong quý 3-2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội 35,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 và tăng trưởng 23,1% trong quý 3-2023 so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong quý 3/2023, biên lợi nhuận gộp là 18,6%, tăng 260 điểm cơ bản so với mức 16,0% của quý 3-2022. Biên lợi nhuận cao hơn trong quý 3-2023 so với 9 tháng đầu năm 2023 được thúc đẩy bởi tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng lợn trang trại và gà trang trại cải thiện đáng kể so với quý liền kề. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này đến từ giá lợn hơi, giá gà thịt cao hơn trong quý 3-2023 so với nửa đầu năm 2023. Cũng trong quý này, mảng lợn trang trại ghi nhận biên lợi nhuận gộp là 30,8% (so với 11,6% trong nửa đầu năm 2023) và gà trang trại đạt biên lợi nhuận gộp là 14,4% (so với -17,1% trong nửa đầu năm 2023). Đối với mảng thịt chế biến, doanh thu tăng 35,9% lên 1.714 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, chủ yếu nhờ sản lượng tăng. Đối với mảng thịt lợn mát có thương hiệu, MML đã thành công thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho Hội viên WIN, giúp doanh thu theo ngày của các sản phẩm MML tại các cửa hàng của WCM tăng thêm 30%.

Phúc Long Heritage (PLH) đã cải thiện khả năng sinh lời bằng cách cơ cấu hợp lý số kiosk. Biên lợi nhuận EBITDA cải thiện lên 20,8% trong quý 3-2023 so với 17,0% trong quý 2-2023 do việc phân bổ lại các kiosk Phúc Long tại WinMart/WinMart+. Trong Quý 3-2023, Phúc Long Heritage mở mới 6 điểm bán. Các cửa hàng PLH ngoài WCM có doanh thu tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Thu hút thành công vốn đầu tư nước ngoài

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Masan là công ty hiếm hoi trên thị trường thu hút thành công vốn đầu tư nước ngoài trong thời gian gần đây. Khoản đầu tư vốn cổ phần của Bain Capital vào Masan Group có thể tăng lên 500 triệu USD. Số tiền thu được từ giao dịch này sẽ giúp giảm đòn bẩy tài chính, tối ưu bảng cân đối kế toán của công ty. Masan đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA ≤ 3,5x. Đây thuần túy là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. Cấu trúc của khoản đầu tư trên được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN.

Tương tự, SK Group là đối tác dài hạn của Masan Group. Trên tinh thần đó, đối với phần vốn sở hữu của SK Group tại Masan, đôi bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau để triển khai một lộ trình nhiều năm giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông của cả hai doanh nghiệp.

Masan đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn vào năm 2023. Trong năm 2024, tổng mức trái phiếu đáo hạn chỉ rơi vào mức 6.000 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện tại của Công ty là hơn 14.000 tỷ đồng và EBITDA cho 12 tháng gần nhất là 14.000 tỷ đồng. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền dự kiến có thể tăng thêm khoảng từ 4.900 tỷ đồng đến 12.250 tỷ đồng sau khoản đầu tư vốn cổ phần dẫn đầu bởi Bain Capital. Dòng tiền tự do (“FCF”) cho thấy sự cải thiện liên tục, với FCF quý 3-2023 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 125 tỷ đồng trong quý 3-2022 nhờ vào việc quản lý vốn lưu động hiệu quả.

Kế hoạch kinh doanh quý 4-2023

Quý 4-2023, để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và cải thiện khả năng sinh lời, Masan sẽ tập trung vào các phát kiến:

WCM có kế hoạch nâng cao năng suất bán hàng, cải thiện mức tăng trưởng LFL để đạt mức doanh thu trên mỗi cửa hàng về mức của quý 4-2022 và đặt mục tiêu đạt EBIT dương trong quý 4-2023.

MCH tiếp tục tập trung cải tiến, đổi mới cho sản phẩm đồ uống, HPC và thực phẩm tiện lợi để thúc đẩy tăng trưởng trong quý 4-2023, đóng vai trò là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2024.

PLH đặt mục tiêu mở mới 11 cửa hàng trong quý 4-2023 và cải thiện doanh số trên mỗi cửa hàng về mức tương tự trong quý 4-2022.

MML kỳ vọng cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán WCM từ 1,6 triệu đồng lên 2 triệu đồng bằng cách tập trung vào chiến lược giá linh hoạt để cải thiện doanh số các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp với WCM để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng cửa hàng. Bên cạnh đó, MML sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm thương hiệu - là điểm đến mua thịt tại các điểm bán của WCM bằng cách triển khai các quầy Meat Corner tại một số địa điểm, giúp nâng cao khả năng hiển thị và trải nghiệm khách hàng cho các sản phẩm MEATDeli. MML sẽ kiểm soát chi phí chặt chẽ để thích nghi với các điều kiện thị trường.

Masan High-Tech Materials (MHT) đặt mục tiêu tăng sản lượng bán ra với động thái chủ động xây dựng sổ nhu cầu khách hàng khi nền kinh tế toàn cầu đang dần hồi phục và sẽ bán bớt lượng đồng tồn kho (đặt mục tiêu bán 18.000 dmt trong quý 4-2023). MHT cũng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tối ưu chi phí trong vận hành và thu mua, tìm kiếm các giải pháp chiến lược khác nhau để giảm nợ cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động nổ mìn với nhà thầu.

Bảng cân đối kế toán: Masan sẽ tiếp tục tích cực tìm kiếm các giải pháp khác nhau trên thị trường vốn để kéo dài thời gian đáo hạn nợ, cải thiện lãi suất và gia tăng lợi nhuận thông qua việc giảm đòn bẩy tài chính. Song song với đó, để hiện thực hóa chiến lược công nghệ tiêu dùng, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào các phát kiến ​​dựa trên thế mạnh của hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ toàn diện như chương trình hội viên và hệ thống logistics.

Kết quả kinh doanh (1/2)

Tỷ đồng 3Q2023 3Q2022 Tăng trưởng 9T2023 9T2022 Tăng trưởng Doanh thu thuần 20.155 19.523 3,2% 57.470 55.546 3,5% The Crown X 14.869 14.696 1,2% 41.704 40.725 2,4% Masan Consumer Holdings 7.435 7.340 1,3% 20.376 19.695 3,5% Masan Consumer Holdings (LFL) 7.435 6.840 8,7% 20.376 18.433 10,5% WinCommerce 7.884 7.631 3,3% 22.401 21.936 2,1% Masan MEATLife 1.903 1.291 47,5% 5.207 3.232 61,1% Masan MEATLife (LFL) 1.903 1.791 6,3% 5.207 4.493 15,9% Masan High-Tech Materials 3.590 3.528 1,8% 10.905 11.651 -6,4% Phuc Long Heritage 377 452 -16,5% 1.160 1.143 1,5% Lợi nhuận gộp 5.940 5.424 9,5% 16.353 15.481 5,6% The Crown X 5.195 4.568 13,7% 14.272 12.629 13,0% Masan Consumer Holdings 3.391 2.867 18,3% 9.019 7.832 15,2% Masan Consumer Holdings (LFL) 3.391 2.708 25,2% 9.019 7.378 22,2% WinCommerce 1.887 1.782 5,9% 5.291 5.020 5,4% Masan MEATLife 353 127 178,2% 735 238 209,2% Masan MEATLife (LFL) 353 286 23,6% 735 691 6,3% Masan High-Tech Materials 398 568 -29,9% 1.169 2.003 -41,6% Phuc Long Heritage 246 288 -14,9% 750 762 -1,5% Biên lợi nhuận gộp 29,5% 27,8%

28,5% 27,9%

The Crown X 34,9% 31,1%

34,2% 31,0%

Masan Consumer Holdings 45,6% 39,1%

44,3% 39,8%

Masan Consumer Holdings (LFL) 45,6% 39,6%

44,3% 40,0%

WinCommerce 23,9% 23,4%

23,6% 22,9%

Masan MEATLife 18,6% 9,8%

14,1% 7,3%

Masan MEATLife (LFL) 18,6% 16,0%

14,1% 15,4%

Masan High-Tech Materials 11,1% 16,1%

10,7% 17,2%

Phuc Long Heritage 65,1% 63,9%

64,7% 66,6%

SG&A -4.580 -4.269 7,3% -13.092 -12.193 7,4% The Crown X -3.667 -3.447 6,4% -10.414 -9.819 6,1% Masan Consumer Holdings -1.691 -1.504 12,4% -4.638 -4.156 11,6% WinCommerce -1.917 -1.859 3,2% -5.601 -5.437 3,0% Masan MEATLife -353 -215 64,2% -940 -576 63,1% Masan High-Tech Materials -224 -253 -11,6% -669 -820 -18,4% Phuc Long Heritage -199 -252 -20,9% -680 -659 3,1% EBITDA 3.739 3.486 7,2% 10.175 10.826 -6,0% The Crown X 2.116 1.863 13,6% 5.622 5.047 11,4% Masan Consumer Holdings 1.907 1.626 17,3% 5.045 4.480 12,6% Masan Consumer Holdings (LFL) 1.907 1.588 20,1% 5.045 4.343 16,2% WinCommerce 228 251 -9,2% 452 566 -20,0% Masan MEATLife 124 16 684,9% 170 -34 n.m. Masan MEATLife (LFL) 124 53 132,2% 170 103 65,7% Masan High-Tech Materials 551 726 -24,1% 1.696 2.548 -33,5% Đóng góp của Techcombank 1.045 1.141 -8,4% 2.898 3.560 -18,6% Phuc Long Heritage 78 59 32,5% 206 199 3,4% Biên EBITDA 18,5% 17,9%

17,7% 19,5%

The Crown X 14,2% 12,7%

13,5% 12,4%

Masan Consumer Holdings 25,6% 22,2%

24,8% 22,7%

Masan Consumer Holdings (LFL) 25,6% 23,2%

24,8% 23,6%

WinCommerce 2,9% 3,3%

2,0% 2,6%

Masan MEATLife 6,5% 1,2%

3,3% -1,0%

Masan MEATLife (LFL) 6,5% 3,0%

3,3% 2,3%

Masan High-Tech Materials 15,4% 20,6%

15,5% 21,9%

Phuc Long Heritage 20,8% 13,1%

17,8% 17,4%





Kết quả kinh doanh (2/2)