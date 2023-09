9 tháng, quận 10 (TPHCM) thu ngân sách gần 2.000 tỷ đồng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Đảng bộ quận đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Văn Minh đề nghị, với nhiệm vụ chỉ tiêu 3 tháng cuối năm, các ban ngành, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội; Chỉ thị 27-CT/TU ngày 8-7-2023 của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Bí thư Quận ủy quận 10 chia sẻ, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội sẽ có nhiều cơ hội, thách thức nhưng các cơ hội, thách thức này có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời. Thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động, mạnh dạn đề ra các giải pháp triển khai phù hợp.

Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề nghị từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình để tự giác thực hiện, nói đi đôi với làm; xác định nội dung Nghị quyết 98 là nhiệm vụ chính trị trọng yếu có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế... nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của TPHCM nói chung và quận 10 nói riêng.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế quận phát triển tích cực, tạo đà tâm lý tin tưởng của người dân và doanh nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu phân kỳ so với kế hoạch đề ra từ đầu năm, đạt hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 82,79% so dự toán; giải ngân vốn đầu tư công hơn 29,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,33% so với tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm.