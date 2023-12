9Fit, làn gió mới của phụ kiện công nghệ

Đầu tiên sẽ đến với củ sạc 9Fit 65W và 35W, sản phẩm hiện đang có hai phiên bản màu trắng và đen, bên ngoài vỏ hộp được làm khá bắt mắt với các thông số kỹ thuật đầy đủ của sản phẩm như công nghệ sạc nhanh Power Delivery, công nghệ GaN, đa cổng sạc với hai cổng sạc type-C và một cổng USB-A (Củ 65W), một cổng type-C và một cổng USB-A (Củ 35W).

Công suất cao trong một thiết kế nhỏ gọn vừa có chân đế gập dễ dàng đặt vào balo hoặc túi xách, thuận tiện mang đi mọi nơi.

Tiếp đến không thể thiếu chính là cáp sạc 9Fit C to C và C to Lightning. Cả hai đều được thiết kế hoàn thiện từ lớp vỏ bằng sợi nylon bền bỉ, bện nhiều lớp để gia tăng tối đa khả năng chống gãy gập khi sử dụng, đầu kim loại bền chắc nên chống hư hại, đứt gãy tốt. Bên cạnh đó, dây sạc 9Fit hạn chế rất nhiều vấn đề bị rối nên khi lấy ra sử dụng mọi lúc là vô cùng dễ dàng, không mất thời gian gỡ rối như các dây sạc thông thường.

Cáp 9Fit USB-C to C với công suất 60W, được chứng nhận: RoHS, CE và tương thích với mọi thiết bị hỗ trợ sạc cổng USB-C.

Điều đặc biệt mà 9Fit khiến người dùng ưa thích hơn nữa là với sản phẩm được chỉn chu từ bao bì đến chất lượng như thế nhưng chi phí lại vô cùng hợp lý với tất cả mọi người kể cả học sinh sinh viên.

9Fit đã cho ra mắt sản phẩm về sạc dự phòng dung lượng vừa và cao từ 10.000 - 20.000mAh và trong thời gian sắp tới sẽ cho ra mắt hàng loạt phụ kiện khác đáng để người dùng chờ đón.

Các sản phẩm 9Fit hiện tại đang được phân phối độc quyền bởi DTR và được bán tại các chuỗi đại lý bán lẻ phụ kiện uy tín trên toàn quốc như: CellPhoneS, Hoàng Hà mobile, Nguyễn Kim, Dâu Đen, AEON, Di Động Việt,… với nhiều ưu đãi hấp dẫn tùy thuộc vào thời điểm và chính sách riêng của từng đại lý.

BÌNH LÂM