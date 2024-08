Acecook Việt Nam lan tỏa tình yêu bóng đá và đẩy mạnh hoạt động mua sắm trên Fanpage

Để lan tỏa rộng hơn nữa thông điệp đến hàng triệu người hâm mộ bóng đá, thông qua trang Facebook Fanpage "Acecook - Happiness & More" (https://www.facebook.com/AcecookHappinessandMore), Acecook Việt Nam liên tục cập nhật thông tin về các giải đấu, sự kiện thể thao, và các hoạt động đồng hành với nền thể thao nước nhà.

Ngoài ra, các thông điệp nổi bật như “Kiêu hùng tiếp bước”, “Bền chí kiên tâm – Vững vàng tạo kỳ tích” được thương hiệu đưa ra trong những bối cảnh quan trọng của bóng đá Việt để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Ngoài ra, thông qua những hình ảnh có tông màu chủ đạo “đỏ - trắng” đại diện cho tinh thần máu lửa và nồng nhiệt của Việt Nam, Acecook Việt Nam chia sẻ niềm vui bóng đá với người hâm mộ bóng đá, thể thao và luôn lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, Acecook Việt Nam hiểu rằng khách hàng luôn mong muốn một trải nghiệm mua sắm tiện lợi, an toàn và đảm bảo. Do đó, thông qua Facebook Fanpage "Acecook - Happiness & More" (https://www.facebook.com/AcecookHappinessandMore), Acecook Việt Nam mong muốn cung cấp đến khách hàng một địa chỉ uy tín, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và mua sắm các sản phẩm chất lượng từ công ty với cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Đa dạng: Sản phẩm "hot hit", đa dạng. Cơ hội trở thành những người đầu tiên thưởng thức các sản phẩm mới của Acecook Việt Nam.

Tiện lợi: Giao hàng tận nơi, không ngại cồng kềnh. Khách hàng có thể mua sắm mọi lúc, mọi nơi với hệ thống đặt hàng trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng từ COD đến chuyển khoản, thẻ quốc tế, ví điện tử.

Ưu đãi: Nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Khác với những Fanpage khác từ Acecook Việt Nam, Thể thao và Thương mại là hai tuyến nội dung khách hàng chỉ có thể tìm thấy thông qua Facebook Fanpage "Acecook - Happiness & More" (https://www.facebook.com/AcecookHappinessandMore).

