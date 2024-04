Ấn Độ tăng dự trữ vàng

Người Ấn Độ chọn mua trang sức vàng. Ảnh: Bussiness Today

Mặc dù không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về lượng vàng mua vào, song Thống đốc RBI đã đưa ra dữ liệu chính thức cho thấy giá trị dự trữ vàng của Ấn Độ đang tăng lên. Theo dữ liệu chính thức, giá trị vàng trong dự trữ ngoại hối của đất nước tỷ dân ở mức 51,487 tỷ USD vào ngày 22-3, tăng 6,287 tỷ USD so với giá trị vào cuối tháng 3-2023.

Truyền thông Ấn Độ gần đây đưa tin RBI đã mua vào 8,7 tấn vàng chỉ trong tháng 1-2023, mức cao nhất trong 2 năm qua. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng vàng mà RBI nắm giữ đã chạm mức 812,3 tấn vào cuối tháng 1, từ mức 803,58 tấn của tháng 12-2023. Giá vàng cũng đã chứng kiến sự phục hồi trong vài tháng qua.

Thống đốc Das khẳng định RBI đã chủ động tập trung vào việc tăng cường dự trữ ngoại hối trong 4-5 năm qua để hoạt động như một tấm đệm chống lại mọi rủi ro trong tương lai khi đồng USD chảy ra khỏi Ấn Độ. Mục tiêu duy trì đồng rupee ổn định là ưu tiên hàng đầu của RBI.

Giá vàng trong năm tài chính 2023-2024 tại Ấn Độ đã tăng 11%, gần gấp đôi so với chỉ số lạm phát bán lẻ 5,7% tại quốc gia này. So với thị trường quốc tế, giá vàng Ấn Độ cũng đã tăng trưởng vượt trội so với mức tăng trưởng 10% của giá vàng quốc tế trên sàn Comex.

Theo phòng nghiên cứu Ấn Độ tại Hội đồng Vàng thế giới, nguyên nhân giá vàng tại Ấn Độ tăng cao đến từ sự tăng trưởng chậm từ nền kinh tế Mỹ, kéo theo đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, cùng các căng thẳng địa chính trị trong năm vừa qua.

PHƯƠNG NAM