Liên quan đến vụ việc 3 người trong gia đình ở xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tử vong, ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân khiến các nạn nhân tử vong là do điện giật.