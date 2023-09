An Giang: Bắt đối tượng ném con của người tình xuống sông

Sáng 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Huỳnh Hồng Hải để điều tra về hành vi "Giết người".

Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị ném từ cầu Tôn Đức Thắng xuống sông Rạch Giá – Long Xuyên, sáng 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Hồng Hải (sinh năm 1983, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11-9, khi chạy ghe chở lúa ra nhánh sông Hậu trên kênh Rạch Giá – Long Xuyên, lúc qua cầu Tôn Đức Thắng nối phường Mỹ Hòa với phường Bình Khánh (TP Long Xuyên), ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi, ngụ Ô Môn, Cần Thơ) nghe tiếng động như có vật nặng rơi xuống nước. Khi nhìn kỹ, ông Thọ hoảng hốt thấy đó là 1 bé trai đang chới với chìm dần xuống sông nên lập tức cùng con trai lao xuống nước cứu bé.

Cùng thời điểm, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo từ người dân TP Long Xuyên về việc có 1 người đàn ông đi ra giữa cầu Tôn Đức Thắng cao khoảng 9m rồi ném bé trai xuống dòng sông bên dưới, sau đó người này bỏ đi khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm Huỳnh Hồng Hải.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Huỳnh Hồng Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V (32 tuổi, trú tại quận 7, TPHCM). Đến năm 2018, chị V. lấy chồng và sinh được bé trai tên K. (4 tuổi).

Dù đã có gia đình và có con, nhưng chị V. vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với Hải. Ngày 10-9, Hải điện thoại mời chị V. xuống nhà mình ăn đám giỗ, chị V. nhận lời và đưa con đi cùng.

Đến giữa trưa 11-9, chị V. nhờ Hải chở bé K. đi dạo chơi. Do ghen tuông, bực tức, Hải chở bé K. đến cầu Tôn Đức Thắng và ném xuống sông.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.