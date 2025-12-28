An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 20 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

Tại thời điểm kiểm tra, 3 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hơn 20 tấn hàng hóa là phân bón vô cơ hỗn hợp.

Tang vật cùng phương tiện bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 27-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang, cho biết đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện vụ vận chuyển hơn 20 tấn hàng hóa là phân bón vô cơ hỗn hợp không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, đêm 25-12, trên tuyến đường tỉnh lộ 957 thuộc ấp An Thạnh, xã An Phú, tỉnh An Giang, lực lượng công an thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra 3 phương tiện ô tô tải do các tài xế L.Đ.T. (sinh năm 1994), T.V.T. (sinh năm 1994), M.H.G. (sinh năm 1991) điều khiển đang vận chuyển hơn 20 tấn phân bón vô cơ các loại có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài.

Tài xế khai nhận chở thuê số hàng hóa trên cho một số người chưa rõ thông tin lai lịch

Tại thời điểm kiểm tra, 3 tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Qua làm việc, các tài xế đã khai nhận chở thuê số hàng hóa trên cho một số người chưa rõ thông tin lai lịch.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

