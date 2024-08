An Giang: Đề nghị truy tố 4 đối tượng làm và lưu hành tiền giả

Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 đối tượng về các tội “Làm, lưu hành tiền giả”.

3 đối tượng Đỗ Chí Huyện, Huỳnh Nhựt Thư và Huỳnh Bé Thư (từ trái sang)

Cụ thể, đề nghị truy tố Võ À Minh (sinh năm 2004, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Làm, lưu hành tiền giả”; các đối tượng Đỗ Chí Huyện (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc trăng) và 2 chị em ruột là Huỳnh Nhựt Thư (sinh năm 1996) và Huỳnh Bé Thư (sinh năm 2001, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Trước đó, rạng sáng ngày 31-1-2024, nhận tin báo của quần chúng, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt quả tang Huyện đang có hành vi lưu hành tiền giả, thu giữ hơn 7 triệu đồng đồng tiền giả.

Đối tượng Võ À Minh cùng tang vật

Sau khi bắt Huyện, thực hiện chỉ đạo của Giám Đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh điều tra và một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Phú triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng phối hợp bắt quả tang 2 chị em Thư đang mang 8 triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Khám xét khẩn cấp nơi chị em Thư đang thuê trọ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 38 triệu đồng tiền giả. Căn cứ kết quả truy xét, các đơn vị phối hợp tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh thu giữ 63 triệu đồng tiền giả và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Lực lượng công an khám xét nơi ở của Võ À Minh

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1-2024, thông qua mạng xã hội, Minh mua 70 triệu đồng tiền giả và bán cho nhiều đối tượng. Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả, thấy việc bán tiền giả thu lợi dễ dàng nên Minh liên hệ học cách làm tiền giả. Minh đã mua nhiều công cụ, phương tiện và làm ra hơn 184 triệu đồng tiền giả, bán cho nhiều đối tượng.

THÀNH NHƠN