Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, đề nghị truy tố bị can Võ Văn Tý (sinh năm 1984, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Tham ô tài sản”.