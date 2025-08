Phá đường dây ma túy từ Campuchia, bắt kẻ truy nã đặc biệt

Ngày 1-8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Tam Hiệp triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia đưa về Đồng Nai tiêu thụ. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Hoàng Sơn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ án.