Thêm hai đối tượng lừa bán đất sân bay Phú Quốc bị bắt

Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Sơn (sinh năm 1975) và Nguyễn Thị Chăng (sinh năm 1974, vợ Sơn), cùng quê An Giang, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Sơn

Trước đó, ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Diền (sinh năm 1955), Nguyễn Quốc Diên (sinh năm 1989), Diệp Duy Hào (sinh năm 1996), Diệp Duy Dũng (sinh năm 1976), Diệp Khánh Quang (sinh năm 2000) – cùng ngụ ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang, nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra cùng về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Quốc Sơn (con ruột của Nguyễn Văn Diền) cùng vợ là Nguyễn Thị Chăng đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa bán hai thửa đất nằm trong khu vực Sân bay quốc tế Phú Quốc (thuộc khu phố Suối Mây, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Cụ thể, hai vợ chồng Sơn đã chiếm đoạt của ông N.V.S. (sinh năm 1950, ngụ khu phố Suối Mây) số tiền 2,6 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng thửa đất có diện tích gần 37.850m². Đồng thời, chiếm đoạt của ông P.T.Đ. (sinh năm 1960, ngụ khu phố Rạch Hàm) số tiền 4 tỷ đồng thông qua chuyển nhượng thửa đất diện tích hơn 20.200m².

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Chăng

Điều đáng nói, toàn bộ diện tích hai thửa đất trên thực tế thuộc quyền quản lý của UBND xã Dương Tơ và đã nằm trong dự án Sân bay quốc tế Phú Quốc từ năm 2010, được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không Miền Nam. Công tác bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân có liên quan đã hoàn tất từ trước đó.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Sơn và Chăng đã hợp thức hóa giấy tờ, biến đất của các cá nhân và tổ chức khác thành đất của gia đình mình, rồi rao bán để chiếm đoạt tổng cộng 6,6 tỷ đồng của hai bị hại.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở của Sơn và Chăng, thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh An Giang cho biết vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những bị hại khác sớm liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân từng có hành vi tương tự nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

